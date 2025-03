Tek sam u braku shvatio koliko sam nezreo: Pevač progovorio o porodičnom životu, priznao da je sreću našao kraj ove lepotice

Milan Dinčić Dinča pojavio se u „Zvezdama Granda“ 2007. godine. Njemu se od tada život skroz promenio. Postao je popularan, počeo da zarađuje od pevanja, oženio se i dobio dvoje dece.

U emisiji „Zvezde Granda Specijal“ pričao je o svojoj porodici, ali i o tome kako se ponaša kada je van kamera.

-Iza kamere stvarno volim da se šalim, ali kada se upale kamere ne možemo baš tako da se šalimo, ne može svako da razume te šale. I dalje mislim da nisam sazreo i da sam kao neko dete, tek sada u braku vidim koliko sam nezreo. Sreća da imam moju Jecu, pa ona vodi računa o meni. Tek sada sam pored dece podetinjio, još sam manje zreo nego što sam bio – rekao je Dinča.

Priznao je da mu ljudi zameraju da nije dovoljno ambiciozan.

-Nisam ni sanjao da mogu da stignem do takmičenja, do nekog kruga, a ne do trećeg mesta, a tek da pravim neku karijeru. Za karijeru treba da budeš ambiciozan, da želiš i da grizeš. Meni je dovoljno to što imam sada – ispričao je Dinča.

Autor: N.B.