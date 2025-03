Mart mesec, kao treći u kalendaru, obično ljudi vezuju za neke nove početke i rađanja, s obzirom da je to mesec kada dolazi do kraja zime i početka proleća, a na estradi je u martu bilo i više nego burno!

Veruje se da je mart mesec koji donosi promene, novi početak, energiju i nadu, i za mnoge je vreme za nove planove i aktivnosti. Sam početak marta bio je jako tužan, jer je celu estradu, ali i širu javnost, zatekla vest o smrti Saše Popovića.

SMRT SAŠE POPOVIĆA

Posle duže borbe sa zdravstvenim problemima, tj. s bolešću, preminuo je muzički producent i osnivač “Grand” produkcije Saša Popović.

Velika imena iz sveta politike, sporta, glume ali pre svega iz sveta muzike oprostila se od estradnog maga. Na komemoraciji je prikazan i film o životu Saše Popovića. Uz Sašu su do spolednjeg dana bili supruga Suzana Jovanović sa decom. Vidno potrešena je bila i Lepa Brena koja je čitavu svoju karijeru izgradila upravo sa njim. Saša je sahranjen na bežanijskom groblju u porodičnoj grobnici.

Podsetimo, Saša Popović je kroz decenije rada bio vizionar i posvećeni profesionalac. Kroz muziku i televiziju otkrio je i podržao brojne talente, oblikujući zvuk i duh jedne ere. Njegova energija, posvećenost i kreativnost živeće večno kroz pesme, umetnike, emisije i sve što je stvorio. Zaostavština koju je ostavio je nemerljiva i obeležila je vreme u kojem je živeo.Osim što je bio vizionar, Saša Popović bio je i porodični čovek, suprug i otac, koji je svoju najveću sreću pronalazio u krugu najbližih. U braku sa Suzanom, sa kojom je delio godine ljubavi i podrške, odgajao je decu Aleksandru i Danijela, kojima je bio neizmerna podrška i oslonac.

TANJA SAVIĆ PROSLAVILA 40. ROĐENDAN

Pevačica Tanja Savić večeras je u krugu najmilijih - porodice, prijatelja i kolega proslavila četrdeseti rođendan.

Svi su bili obučeni u belo, a u jednom trenutku došao je i red da Tanja Savić oduva svećice. Na stolu je stajala velika bela torta ukrašena crvenim voćem, a pored pevačice stajao je njen 11 godina mlađi partner Muki, kao i njeni sinovi koji su joj velika podrska.

Pevačica je za ovu priliku imala jedan zahtev za goste, a to je da svi budu odeveni u belu boju. Iako se uveliko pričalo uoči Tanjinog rođendana da će je njen partner zaprostiti, to se ipak nije dogodilo.

MARIJA ŠERIFOVIĆ NAPRAVILA SPEKTAKL U SAVA CENTRU

Nakon svih velikih gradova u regionu, u sklopu turneje “Dolazi ljubav”, Marija se konačno poklonila i Beogradskoj publicii to pet večeri zaredom. Ali to nije bilo dovoljno pa je pop zvezda odlučila da svoju turneju produži do maja, kada publiku u presonici očekuju još dva njena koncerta.

Marija Šerifović je ostavila dušu svih pet večeri, a Sava centar je bio krcat do poslednjge mesta. Nije manjkalo ljubavi, dobre energije i pre svega dobre pesme. Prve večeri podršku su joj pruzili i sin Mario, kao i mama Verica Šerifović. A Marijine koncerte nisu propustili ni Ana Bekuta, Ceca Ražnatović, Aleksandra Prijović, kao ni druge velike zvezde.

ĐANI SLOMIO RUKU NA SKIJANU

Đani je potom odlučio da ruku operise u Sloveniji, tamo je proveo nedelju dana i kako je njegova supruga Slađa istakla operacija ali i oporavak teku jako dobro.

Đani se već vratio u Beograd i krenuo je sa fizikalnim terapijama. Pevač je otkazao sve nasupe do daljneg.

SAŠA MATIĆ OSVOJIO JOŠ JEDNU ARENU U NIZU

Saša Matić se poklonio svojoj vernoj publici i to baš na Dan žena. U prepunoj Areni pevač je skoro tri sata pevao svoje najveće hitove, a podršku na samoj bini su mu pružile i koleginice poput Milice Pavlović, Milice Todorović, Breskvice i drugih.

Saša je još jednom pokazao da za dobar spektakl nije potrebno ništa više od dobrog glasa i dobre pesme.

VANJA MIJATOVIĆ SE RAZVODI

Vanja Mijatović i Aleksandar na večnu ljubav zakleli su se u oktobru 2022. godine, a sada su doneli odluku da na svoj odnos stave tačku.

Iako je Vanja u javnosti uvek isticala da sa partnerom odlično funkcioniše, te da kao u svakom braku ima trzavica, ali ništa vredno pomena, izgleda da je stvarnost drugačija.

Vanja se kratko obratila medijima sa izjavom povodom razvoda, istakla je da se razvode mirnim putem i bez drame i da joj je drago jer se kako ističe razvode kao ljudi.

Iako su društvenim mrežama kružile priče da je muž ostavlja jer se Vanja ugojila, pevačica kaže da ti navodi nemaju veze sa istinom. Par se bio u braku više od dve godine, a svadba upriličena u jednom beogradskom restoranu ih je koštala preko 30. 000 evra.

