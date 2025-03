Reporterka Katarina Rogojević se uključila u Premijeru vikend specijal sa Ognjenom Amidžićem.

Na samom startu razgovora, voditelj se prisetio preminulog kolege Marinka Madžgalja.

Naime, Ognjen i Marinko su pored voditeljkog posla zajedno uživali u muzici te su pre dvadeset godina osnovali grupu Flamingosi.

- Ja se stalno šokirama kada vidim da je prošlo devet godina, ali meni je isti osećaj koliko god da je prošlo, ja nemam svest za to, jer je on za mene i dalje tu. Taj dan smo otišli na groblje, to je mešavina nekih emocija, i smejemo se i plačemo jer je on bio takav, međutim mi i dalje pročamo kao da je i on tu - rekao je Ognjen pa je otkrio koliko mu je drago što su pesme Flamingosa i dalje u jeku:

- Jako mi je drago da danas klinci to slušaju i da vraćaju to u život. Neke stvari smo napravili iz zezanja i dobre energije i da se napravi to što traje. Ja imam jednu ideju da se obrade neke pesme Flamingosa, da ih otpevaju neki novi mladi izvođači jer ove godine je 20 godina od osnivanja te gurpe. Iskreno ja imam žellju i da se snime nove pesme, ali za te stvari moram da se dogovorim sa mnogim ljudima. Na primer Edita I Heni žele to da urade, i Džordži, ja želim da naprave oni tu pesmu kako oni žele.

Ognjen se osvrnuo i na to što je početkom meseca proslavio svom sinu Perunu prvi rođendan.

- Perun nam je uneo sreću, on je posebno dete, kao sa reklame. On je divno i nasmejano dete i sve voli i svi ga vole. - rekao je Ognjen pa je otkrio da ga je veza sa Minom preporodila:

- Od kako smo MIna i ja uplovili u ljubavnu vezu, ja sam dobio novu energiju i pored toga sam dobio inspiraciju, ona je moja inspiracija - rekao je Ognjen.

Autor: N.B.