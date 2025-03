Sprema veliki spektakl: Ivana Selakov najavila prvi solistički koncert, pa otkrla da li je spremna za ćerkin polazak u prvi razred

U Premijeru vikend specijal se uključila reporterka Katarina Rogojević.

Ona je razgovarala sa pevačicom Ivanom Selakov nakon što se vratila sa odmora sa Balija.

- To je destinacija koja meni prija, mnogo mi je lepo tamo, a volim da odmorim. To mesto za mene je najlepše na svetu. Bili smo i u Singapuru, tamo su letov prejeftini, a bili smo sada i nikada više, to je definitivno najskuplji grad na svetu - rekla je Ivana.

Ivana je potom otkrila da priprema svoj koncert:

- Rešila sam, biće ozbiljan koncert, spremamo se, biramo pesme, pa ćemo da vidimo kako će to biti - rekla je Ivana pa je otkrila :

- Ja imam super duet koji su jako slušani i popularni i biće tu kolega sa kojima ću pevati naše pesme, a koncert će biti u novemrbu.

Pevačica je rekla da joj se život menja iz korena jer joj ćerka u septembru kreće u školu:

- Da, kreće u školu, to je sada priprema za sve nas, ali videćemo kako će biti, svaka ocena je za đaka.

Autor: N.B.