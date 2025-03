Reporterka Katarina Rogojević se uključila u Premijeru vikend specijal sa velikom zvezdom Dijanom Janković poznatijom kao ''Didi J''.

Ona je na samom startu progovorila o svom najvećem hitu koji je pokupio mnogobrojne simpatije publike, kako strane tako i domaće. Didi J je takođe u razgovoru sa Katarinom otkrila i da se nada Gremi nagradi kojom bi zaokružila svoju karijeru.

- Vi ste uspeli da me uhvatite pre nego što poletim. Jako veliki uspeh sam napravila sa mojom pesmom ''I like it'', skoro pa smo broj jedan u Beogradu. Moram da vam kažem da me jedan Američki glumac pohvalio i rekao mi je da sam imala najlepšu haljinu na tom crvenom tepihu. Drago mi je što su me mediji zapazili u Americi i što sve ide kako treba - rekla je Didi.

- Na Tik Toku si posebno zapažena - rekla je Katarina.

- Haljinu koju sam nosila na ''Red Carpetu'' sam uzela u Parizu i bilo je jako teško preneti je do Los Anđelesa jer je jako skupa haljina. Moram da vam kažem da je moja ćerkica već u šou biznisu i da ona to voli - rekla je Didi J.

- Da li si čula da će Lejdi Gaga možda nastupati u Srbiji? - upitala je Katarina.

- Nisam čula, ali bih volela da nastupam sa njom. Otom potom, moram da vam priznam da ću praviti i u Srbiji veliki koncert, ali sada sam posvećena da izgradim svoju karijeru u Americi i osvojim ceo svet - rekla je Lejdi Di.

- Da li misliš da će pesma ''I like it'' osvojiti Gremi obzirom da je peva ceo Holivud? - upitala je Katarina.

- Ja se nadam da ću ispuniti svoj san, to će zaokružiti moju karijeru u Americi - rekla je Didi J.

Autor: N.Panić