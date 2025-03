UPLAŠILA SAM SE: Teodora Džehverović se oglasila nakon što je na njenom nastupu pušten suzavac

Pevačica se isprva nije oglašavala, a onda je otkrila da je u pitanju bio biber sprej.

Na nastupu pevačice Teodore Džehverović koji je održala sinoć u Minhenu, bačen je suzavac, kako su naveli ljudi koji su se sporne večeri našli na njenom nastupu.Pevačica se isprva nije oglašavala, a onda je otkrila da je u pitanju bio biber sprej, od kog je cela prostorija bila zadimljena, pa je nastup nakratko prekinut.

- Imali smo jednu neprijatnu situaciju da je neko blizu bine isprskao biber sprej. Prvi put mi se to desilo, ali šta da radim. Sve su to neke stvari koje su normalne. Sačekali smo da se izluftira prostorija jer je bilo jako zagušljivo. Nismo dozvolili da nam se upropasti veče, čak su se i ljudi vratili i samo smo nastavili. Malo sam se uplašila jer nisam do sad imala takvo iskustvo, ali Bože moj - rekla je pevačica.

Podsetimo, kako se vidi na snimku koji kruži društvenim mrežama, ljudi koji su došli na nastup su se razbežali na sve strane i izašli iz diskoteke, a u komentarima su ljudi pisali kakvo je bilo iskustvo unutra objekta.

- Užas! Mislila sam da ću umreti. Nisam mogla da dišem - napisala je jedna devojka koja je bila na Teodorinom nastupu.

Autor: M.K.