ZORANA MIĆANOVIĆ SE NAKON FIZIČKOG NASILJA NE ODVAJA OD OVOG MUŠKARCA: Uhvaćeni u javnosti kako razmenjuju nežnost, sve isplivalo

Pevačica Zorana Mićanović prošla je kroz pravi pakao kada je napadnuta dok je šetala sa majkom na Novom Beogradu. Sada je viđena u tržnom centru dok bita haljine, njen pratilac je strpljivo čekao pored nje, pokazujući da je pravi džentlmen.Paparaci su ih pratili, a ovaj par uhvaćen je u nekoliko intimnih trenutaka.

Podsetimo, mlada pevačica napadnuta je pre nekoliko dana na Novom Beogradu, ispred jedne prodavnice, kada su njenu maćehu i nju presrela trojica mladića koje nije poznavala.

Prema Zoraninim rečima, jedan od napadača počeo je da je vuče za kosu, dok je njenu majku udario. Kako je istakla, njen advokat je preuzeo slučaj i naglasio da novac nije bio razlog napada. Međutim, pevačica je kasnije promenila svoju priču, pa sada tvrdi da joj je tom prilikom ipak ukraden zlatni prsten.

- Otišle smo do prodavnice, a jedina vredna stvar koju su uzeli bio je zlatni prsten. Tek kasnije sam shvatila da mi je nestao, jer sam zbog šoka bila potpuno zbunjena. Kasnije sam primetila da prsten više nemam. Šta god da se desilo, to ne bi smelo da se događa. Apelujem na ljude da budu oprezni jer na ulici nikad nisi bezbedan i ne znaš s koje strane će ti neko prići. Izašle smo, a u jednom trenutku sam se okrenula i primetila da neko ide za nama. Bilo je prekasno, napad se već dogodio. Ne znam ko su ti momci, nadam se da ću saznati. To može da se dogodi bilo kome - izjavila je Zorana, dodajući:

- Šta god da se desilo, desilo se. Mediji su me odmah zvali da se izjasnim o incidentu. Samo 20 minuta nakon napada, svi su već znali za slučaj, a ja nisam ništa rekla. Smatram da javne ličnosti nemaju nikakvu privatnost. Jako sam se razočarala – zaključila je Mićanovićeva.

Autor: M.K.