EVO ŠTA SVEKRVA MISLI O SNAJI GOCI TRŽAN! Rašina majka otkrila šta misli o snajki, spomenula i razliku u godinama: Došla je kod nas nenajavljena...

Goca Tržan i Radomir Novaković zajedno su 13 godina. Kako je i sama mnogo puta pričala, kada je Raša došao u njen bend, nije želela da otpočinje ljubavnu romansu, ali on je bio uporan. Svekar i svekrva Goce Tržan, kao ni njeni roditelji, nisu mnogo znali, a kada su saznali usledila je reakcija.

- Dugo smo krili da smo zajedno, jer nisam želela da o tome pričam, a ni moja porodica nije znala. U tom periodu ni sama nisam bila sigurna šta se dešava, a nisam želela da uskočim u vezu kao guska u maglu. Naš prvi izlazak kao para bio je kad nas je uhvatio paparaco. Tada je prvi put naša fotografija izašla na naslovnim stranama. Bila sam na nekom snimanju, Raša me je čekao u kolima pa smo otišli da se nađemo sa mojim prijateljima u nekoj kafani. Tad je krenula priuča: Sa četrnaest godina mlađim! Zvučalo je kao da sam ubila čoveka, a ne da se zabavljam s mlađim muškarcem - ispričala je Goca, pa se osvrnula na reakciju svekra i svekrve.

"Nema mesta za bilo kakvo isticanje razlika"

- Naša veza, koja će ove godine napuniti četrnaest godina i desetogodišnji brak, podsticaj su svima koji misle da im godine ili bilo koja druga razlika mogu praviti problem. Ako postoji iskrena i duboka posvećenost, ljubav, prihvatanje, razumevanje - nema mesta za bilo kakvo isticanje razlika. S druge strane, da me njegova porodica nije prihvatila, a njega moja, mi sigurno ne bismo bili zajedno, jer ne mislim da je zdravo kad postoji ta vrsta tenzije - istakla je Goca.

- Možda sam imala sreću da je Radomir rastao u porodici koja nije imala tu vrstu predrasuda, niti su je imali moji roditelji. Mislim da smo zaboravili koliko su važni ljubav i porodica.

- Kada je počeo ozbiljnije sa Gocom da radi, on nam je rekao da prevezemo njegov bubanj u Beograd. Mi smo njega vozili, ja sam ga pitala da li će kod rodbine, a on kaže da će kod nje i da su zajedno. Nismo ništa rekli, ona je sišla, upoznali smo se, vratili smo se u Bač i to smo tako prihvatili. Ali smo mu skrenuli pažnju da ona nije obična devojka, da ima dete i da mora jako da vodi računa. Ali i Goca je vodila računa, nije odmah upoznala Lenu sa njim.

- Prvi put je došla kod nas nenajavljena, baš kad smo menjali prozore, ja sam imala utisak da je htela da ga iznenadi, ali i da vidi našu reakciju. Da bi imala svoje mišljenje sa kim ima posla. Sve je to bilo spontano, normalno, onda je počeo da dovodi Lenu, ona se uklopila sa decom ovde i sve je to lepo. Ta razlika u godinama nas ne zanima, ako se oni slažu, to je najbitnije - kaže Rašina majka.

Autor: M.K.