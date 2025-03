CECA SLOMLJENA ZBOG NJEGOVE SMRTI! Opaka bolest ga je uzela: Baš se namučio, bio je sjajan muzičar... (FOTO)

Pevačica ga poznaje godinama.

Rođeni brat Viki Miljković izgubio je borbu sa opakom bolešću, a tim povodom se sada oglasila i Ceca Ražnatović. Brat Viki Miljković, Vladica Miljković, godinama je živeo u Nišu, bavio se privatnim biznisom, a vest o njegovoj smrti duboko je potresla njegove najmilije.Vladica je, kako pišu domaći mediji, bolovao od karcinoma, a uz neutešnu porodicu je u ovim trenucima i Ceca Ražnatović.

- Mi se porodično dugo poznajemo i on je dugo imao zdravstvenih problema. Baš se onako namučio. Nadam se da će njegova duša naći mesto u raju. Bio je sjajan muzičar i čovek. Jako mi je žao. Mi smo u stvari familija, bolest je pobedila, a on se borio do samog kraja - rekla je pevačica.

Podsećamo, vest da je Vladica Miljković preminuo saopštila je Viki koja se od brata oprostila dirljivom porukom na Instagramu.

- Ovakve reči nikad nisam želela da napišem… Nikada neću razumeti zašto oni najbolji odlaze prerano… Tvoja muzika, tvoja snaga, tvoj duh - sve to sada odzvanja još jače jer te nema… Ali tvoja ljubav je večna. Znaš da sam uvek vodila brigu o tebi, kako ćeš i šta ćeš… I tamo gde ideš ima ko da te čuva, tata i mama, pa ću biti malo mirnija. Čuvajte nas odozgo, jer ste tamo negde gde nema bola, samo ljubav. Počivaj u miru, anđele moj.

Autor: M.K.