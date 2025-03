Govorili su da sam tatin sin: Nikola Rokvić progovorio o svom početku, sa ovim se borio godinma

Nikola Rokvić, pevač koji je kroz godine gradio svoju karijeru, otkrio je kako je početak njegove muzičke priče bio obeležen brojnim predrasudama i kritikama jer je sin legendarnog pevača Marinka Rokvića.

Mnogi su ga smatrali „tatinim sinom“ i tvrdili da mu je uspeh omogućio očev uticaj, dok su drugi sumnjali u njegov talenat.

Da li ćeš uskoro obradovati publikom nekom novom pesmom?

- Spremam, imam tri pesme, treba samo da snimim spotove i to da izbacim. Imam još pesama, ali ima dosta nastupa i koncerata zbog kojih nisam u potpunosti uspeo da se posvetim, ali uskoro će ove tri pesme i nadam se da će publika biti zadovoljna.

Kakve će biti nove pesme? Nešto u tvom stilu, ili nešto novo?

- Biće ono što je publika navikla na mene, imam jednu sa Dejanom Petrovićem trubačku, jednu kafansku… Biće svega.

Kako izgleda jedan dan u životu Nikole Rokvića?

- Kada pevam, dođem kasno, onda nema spavanja, jer me već bude od sedam ujutru. To je neko igranje, izađemo napolje, trotinet, roleri, bicikl. Simeon je počeo da igra fudbal, Leona ide na gimanstiku, najmlađa ima dve godine i najviše je sa nama. Uvek je sa decom neka igra i trudimo se da budemo sa njima što više. Iz iskustva mojih kolega, uprkos velikim karijerama, svi su želeli da vrate vreme da se posvete porodici i zato se ja trudim da provodim vreme sa njima i da, naravno, imala lepu karijeru.

Da li imaš neki savet za mlađe generacije?

- Da idu za srcem, da slede svoja osećanja i da nikada ne odustanu. Biće padova i osporavanja na putu, pogotovo na našim prostorima, budi se i inat. Sećam se kada sam ja počinjao govorili su da sam tatin sin, da me on gura, da ne znam da pevam… Meni je to samo bio podstrek da pokažem da znam, da mogu i da zaslužujem mesto pod muzičkim nebom. Ne može ništa na silu, bitno je da budu istrajni, disciplinovani i da daju sve od sebe, a što je u Božijim rukama. Ili jesi ili nisi, ili ćeš biti to, ako nisi ne možeš siliti, vidi se to.

Da li je lako biti Nikola Rokvić?

- Zahvalan sam Bogu na svemu, divan je posao, divno je da budete sa ljudima u njihovim najlepšim trenucima, da pevate ljudima, da ih veselite… Jeste da ima i druge strane, odgovornosti, lai hvala Bogu da imala lep posao, porodicu, suprugu, decu, zadovoljan sam i imam više nego što treba.

Autor: N.B.