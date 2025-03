SAHRANJEN BRAT VIKI MILJKOVIĆ: Pevačicu sve vreme pridržavali dok je pratila Vladicu na večni počinak (VIDEO)

Jedva stoji na nogama!

Tužna povorka stigla je do porodične grbnice MIljković gde će biti sahranjen Vladica Miljković. Sin Viki Miljković je nosio sliku svog ujaka, a najbliži rođak krst.

Vladica će počitavi kraj svojih roditelja u porodičnoj grobnici.

Tokom sahrane VIki je neutešno gledala u spomenik svojih roditelja i bratov kovčeg, dok su je pridržavali suprug i sin.

Ona je na sve načine pokušavala da izdrži junački celu sahranu i da isprati brata na večni počinak sa dostojanstvnom iako u više navrata nije uspela da zadrži suze.

Ona se prethodno oprostila od brata potresnim govorom na komemoraciji:

- Mislila sam da ovaj dan neće doći. Verovala sam da ćeš pobediti. Niko za ovakve stvari nije spreman. Svi znaju da je naša ljubav bila primer ljubavi i podrške između brata i sestre. Ti si Vladice celog mog života bio moj mlađi brat. Nikad nisam mogla da zamislim da ću pisati ove reči i čitati ih. Dok sam ovo pisala, šmrljala sam, nisam znala šta da napišem. Svi kažu ovo će proći... Ja kad ostanem sama znam koliko me sve razdire i boli, a onda sve to preraste u osmeh i uspomene. Sinoć smo sedeli za jednim stolom i pričali, pričali... I dok ovo čitam gušim se u suzama i suze potapaju svaki red. Ali ja ih brišem i pišem dalje. Jer takav je život. Oduvek si bio nestašan i pomalo živahan, zato sam te tako volela. Tvoja duša, osmeh i srce je plenilo, a sve si najbolje pokazivao kroz harmoniku. Ta ista harmonika je u tvojim rukama imala pravu priču. Dok ovo čitam čekam da se pojaviš odnegde i pitaš nas zašto plačemo. Uvek si tražio osmeh i dobru energiju. Znam da nas gledaš i kažeš "Ajde bre bekice, Taškoviću kaži joj da prestane da plače, Buconi daj neke insrtumente da sviramo". Tako su izledala naša okupljanja. Muzika i slavlje do zore. Sad se nadam da si na lepšem mestu gde te ništa ne boli. Smišljaj nove planove i zvuke kao što si to ovde započeo pre mnogo godina. Ovde možda nisi sve ostvario, ali na onom drugom svetu hoćeš sigurno. Mi ćemo se sresti na tom nekom boljem mestu i nastavićemo opet da pevamo i slavimo. Jer mi smo muzikanti i na ovom i na onom svetu. Slava mu - kroz suze je izgovorila Viki Miljković.

Autor: N.B.