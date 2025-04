ZA NJEGA NIJE BILO ZABRANJENIH GOSTIJU, A NI PITANJA! Vanja Bulić otkrio ko mu je i kako SPASIO ŽIVOT, pa pomenuo javne ličnosti i prostituciju (VIDEO)

Voditelj i književnik Vanja Bulić podsetio se, gostujući u podkastu novinara Nemanje Vujičića ''Na liniji života'', svojih novinarskih početaka i ne lakih devedesetih godina prošlog veka.

To vreme je, kako je rekao, za njega kao čoveka i roditelja bilo izuzetno teško, ali za novinare odlično.

- Raka Đokić mi je spasio život devedesetih. Kako? Sredio mi je da radim na televizi i da imam pare. Zbog toga sam imao probleme...Peckanja od strane kolega. Kod nas je problem ako čovek ima više talenata. A najviše sam imao prebacivanja zato što sam bio pomoćnik glavnog urednika Duge, bavio se političkim novinarstvo, a bavio se i zabavnom emisijom - emisijom Zam. Dogovorili smo se da nema ni p od politike, a ni r od rata. Mi smo jedina emisija tada koja je puštala pevače Bošnjake - ispričao je Bulić, pa dodao:

Kad bi znao pisamo koja smo dobijali protiv Brene...Postojali su spiskovi zabranjenih. Mi smo prva emisija posle 95. godine u koju je došao Halid Muslimović. Tada me je pozvao čovek i rekao: Za to što zovete Turke, snajperista vas gleda sa krova Robne kuće, a studio je bio u bioskopu Sutjeska.

Podsetio je da je prvo bio ratni izveštač, ali je shvatio šta se krije iza cele priče. Između ostalog je radio i reportažu iz Vukovara:

- Zvala se: Reportaža iz Vukovara, a onda počinje sa Vukovar je oslobođen od kuća i od ljudi...To je bio novembar 1991. godine. To je najteže vreme za mene kao čoveka i roditelja, a najbolje za novinara - rekao je Bulić.

On je napomenuo i da je Zam bila prva emisija koja je iz Srbije otišla u inostranstvo.

- Tada smo mi koji smo radili, putovali po Evropi i bili Bogovi...Odlično sam živeo. Mogao sam u emisiju da dovedem bilo koga, nikada me niko nije proveravao. Ne postoji ni ličnost koja je odbila do dođe. I sve sam mogao da pitam, ali sam pred razgovor pitao šta ne bi želeli da ih pitam, da ih upozorim da ću ih pitati ako se namesti... I neću da pričam o tome je dobar odgovor - rekao je Bulić.

U njegovim emisijima nisu gostovale samo javne ličnosti:

Prve prostitutke koje su bile, bile su kod mene. Imao sam jednu koja je pokušala da se sakrije iza šešira i cigarete, pa jednu koja je pokušala da se maskira, zvala se Marija. Bila je studentkinja, stavila je periku i naočare, ali su je svi prepoznali osim majke.

Kako je rekao, ne zna pouzdano da li je među javnim ličnostima bilo onih koje su se bavile prostitucijom, ali ih je uveren da ih je bilo daleko manje među glumicama i pevačicama, nego među običnim svetom.

Bulić je dodao da su najlošiji gosti uvek bili oni koji sami sebe predlože.

- Najveću gledanost je imala emisija sa Dačom, koga su zvali Mutavi. On nije krio da je bio džeparoš u inostranstvu. Bio je duhovit. To je bila 1992. godina i on je rekao: Mi koji smo radili napolju sve smo pare doneli ovde, a oni koji rade ovde sve su izneli...- prisetio se Bulić.

Autor: Snežana Milovanov