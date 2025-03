Voditelj i književnik Vanja Bulić bio je gost podkasta novinara Nemanje Vujičića ''Na liniji života'' gde je govorio o svom životu i karijeriji, kao i o kolegama.

Pored ostalih, Bulić je govorio i o prvom susretu sa Sašom Popovićem:

- Sašu Popovića sam upoznao 1991. godine jer me interesovao taj fenomen orkestra o kome se pričalo. Upoznao sam ih tada jer sam hteo da pišem o njima, ne o tome kakvi su kao muzičari, nego kako to može na jedan drugačiji način da funkcioniše na estradi. To je bilo kao kad Rolingstonsi putuju...prvi put se dešavalo kod nas, za 80.000 ili 100.000 ljudi...- rekao je Bulić.

Osvrnuo se i na neprijatnosti koje doživeo tokom karijere.

Bila je puštena vest da sam ubijen. To je bilo 1993. godine. Sreća u nesreći je to što je moja supruga tada možda prvi put došla u Dugu. Slađa sedi, javili su na radiju, zovu iz Politike i Slađa se javlja i kaže da sam tu...Tražili su biografiju. Mada se govorilo da se takve informacije ne puštaju slučajno. Moj kum nije smeo da proverava kod Slađe, obukao je crno odelo i krenuo kod drugog prijatelja. Uveče je bio Zam, svi su zvali da pitaju da li ide uživo

Dobijao je i pretnje smrću.

- Bilo je i dojava da su postavljene bombe u Dugi. Bilo je užasno vreme. Ne znam zašto je Jezda Vasiljević hteo da me ubije. Valjda zato što sam podsmešljivo pisao o njemu. Pisalo se da je nudio da 20.000 maraka za moje ubistvo, bio sam 20. na listi - prisetio se Vanja, navodeći da to tada nije bilo smešno.

Od najgoreg su, kako je rekao, strahovali i bliski ljudi njegovih prijatelja.

- To je bila ludost neka. Nama prete, mi dolazimo na posao. Ja nisam hrabar čovek, nikada se nisam potukao, razdvajao sam ljude. Pitanje hrabrosti je pitanje morala. Nema kalkulisanja i to je bilo to. Nisam bio tamo jer sam hrabar, već zato što sam znao a je to ispravno - istakao je Bulić.

Autor: Snežana Milovanov