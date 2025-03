Evo za koga Vanja Bulić kaže da je bio stub njegove porodice: Voditelj otkrio detalje iz detinjstva koje do sada niste znali (VIDEO)

U novom izdanju podkasta "Na liniji života", autora i voditelja Nemanje Vujičića gostovao je Vanja Bulić. Poznati voditelj i književnik je govorio o svom životu, porodici, ocu i Golom otoku.

Na samom početku emisije, Vanja je govorio o tome šta su ga godine naučili:

- Godine su me naučile da budem najviše sa najbližima, ocem i majkom. Pedesete su me naučile da verujem najviše osobi koja je stub porodice, ali to nije otac, već neko drugi. Malo ko zna da je moje pravo prezime Šljivančanin, a da mi nosimo prezime po mojoj baki koja je bila lepa pa su je zvali Lepa kao Bula. Ona je bila stub naše porodice.

Vanja je otkrio da se seća rata devedesetih godina:

- Meni je teško bilo tada, ali to niko nije trebalo da zna. Ja sam izdržavao nekoliko porodica tada, i radio sam svašta da bih to radio.

- Moj otac je bio vojno lice, što je veoma interesantno jer smo mi stalno putovali, ja sam se rodio u Kumanovu, a a sestra u Štipovu, stalo smo se selili, a onda kada su oca uhapsli, ja sam postao Beograđanin jer sam se doselio u Beograd. - rekao je Vanja.

