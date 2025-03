U novom izdanju podkasta "Na liniji života", autora i voditelja Nemanje Vujičića gostovao je Vanja Bulić. Poznati voditelj i književnik je govorio o svom životu, porodici, ocu i Golom otoku.

Vanja Bulić je u podkastu govorio o svom detinjstvu i odrastanju kraj majke:

- Ja svoje detinjstvo ne bih menjao nikada, iako je bilo teško, iskreno ja to nisam osećao jer sam imao zaštitu majke. Živeli smo na Novom Beogradu, tada je to bilo ostovo na pesku, a kada vam odvedu glavu porodice, vi postanete ostrvo na ostvru, tada ljudi gledaju da li će da se druže sa vama ili neće,l svi žive u nekom strahu. Meni je u glavi tada bilo da me je štitila učiteljica moja, pogotovo nas decu Golootočana. Ja sam nju sreo godinama kasnije, i pitao je to, a ona mi je rekla da nije znala da mi je otac bio na Golom otoku. Mene niko nije ispratio prvi dan u školu, tata je bio na Golom otoku, a mama je radila, a ja sam tada imao problem, boleo me je stomak, a ja nisam hteo da idem u školu u toalet. - rekao je Vanja pa se prisetio da mu je majka bila trudna kada su njegovog oca odveli na Goli otok:

- Mama je bila u šestom mesecu trudnoće, i tada je išla na neku divlju kiretažu, krilo se tada sve to. Ona je tada išla kod jednog lekara Rusa, koji je to uradio iako nije smeo, a na kraju je radila kod njega kao njegova sekretarica. Da je tada rodila imao bih i brata, ali sam imao samo sestru koja mi je bila najbolji prijatelj celog života.

