U novom izdanju podkasta "Na liniji života", autora i voditelja Nemanje Vujičića gostovao je Vanja Bulić. Poznati voditelj i književnik je govorio o svom životu, porodici, ocu i Golom otoku.

Čuveni voditelj i književnik otkrio je koliko je njemu i njegovoj sesti i majci bilo teško da žive bez njegovog oca:

- Reću ću samo na jednom primeru koliko je bilo teško živeti bez oca. Ako je bilo plača bilo je jer sam ja stalno sanjao da će mene tata da odevede na ćevape u kafanu na Tošinom bunaru. Ja tek danas rekonstruišem neke stvari, sve to zahvaljujući majki, sve majke su heroji našeg doba. Mene su sretali godinama, i jedna žena mi je rekla da su moju majku ubeđivali da se odrekne svog muža tada su govorili izdajnika, ali ona nije htela. - rekao je Vanja pa dodao:

- Mene je moja majka ostavljala sa šest i po godina da čuvam sestru od četiri, i išao sam na pijacu. Moja majka je stalno potencirala da se mi šetamo Kalemegdanom, jer tamo nas nisu znali, a na Novom Beogradu su svi znali ko smo. Ja sam imao nepunih šest godina kada je moj otac odveden na Goli otok. Sećam se da smo igrali neki fudbal kada su ga odveli. Naime, oni su pobacali sve njegove knjige, on je imao biblioteku, i onda kada su ga vratili, on je cepao te knjige i ložio ih,a samo je čuvao Titove knjige. - rekao je Vanja pa je dodao:

- Moj otac je prvo bio u Banjici, čekali su da ga osude. Taj period je bio težak, a malo ko zna danas šta je bio Goli otok. Deca Golootočana i njihova deca znaju o Golom otoku, na primer moj najstariji sin Dušan, je bio na Golom otoku, on je tada doneo kamen sa Golog otoka meni i sestri, a jedan je odneo na grob mog oca, a on je sahranjen na Durmitoru gde je zazidao taj kamen. Moji blizanci su stalno čitali o tome, a desilo mi se da me je jedna žena zaustavila i pričala je o svom ujaku koji je tukao jednog Bulića, pa je otkrio da ga je tukao jer je moj otac odbio da bije drugog momka. Sećam se ja priče kada je moj otac rekao "Ja sam po jačini udarca znao ko je moj prijatelj", oni su bili osuđeni na propast, to je bila i psihološka igra. Ja samk zato i vodio svoju decu da vide sve. Sećam se kada smo ga posetili, moja sestra je rekla "To nije moj tata", on je smršao, bio je u u nekom sivom odelu... Tako se sećam svega... - rekao je Vanja i prisetio se momenta kada se njgegov otac vratio sa Golog otoka:

- Sećam se da sam čuo neku buku, a u kuhinji sam video mamu i tatu kako se ljube, i ja sam uleteo kraj njih, i sestra se tada probudila.. To je bila sreća.

Autor: N.B.