ODBOJKA ILI MUZIKA, NE ZNAM ŠTA VIŠE VOLIM: Vanja Bulić progovorio o vojsci, pa otkrio koliko mu se život tada promenio (VIDEO)

U novom izdanju podkasta "Na liniji života", autora i voditelja Nemanje Vujičića gostovao je Vanja Bulić. Poznati voditelj i književnik je govorio o svom životu, porodici, ocu i Golom otoku.

Tokom emsisije čuveni voditelj je govorio o svom odrastanju, i tome šta je nasledio od oca i majke:

- On je meni veoma retko pričao o Golom otoku, a mom najstarijem sinu pričao o tome. Imao je često situacija da se zbog toga plašio. Sećam se da sam ja imao rok sastav, a mom ocu je to metalo jer sam nakon toga bio član partije, on je mislio da sam ja bio član policije. Iskreno meni je bilo žao što sam se sa njim kačio zbog politike - pričao je Vanja pa dodao:

- Moj otac je plakao kada je umro Moše Pijade, a oni su bili prijatelji, međutim on nije znao da ga je ta vlast poslala tamo, i sećam se perioda kada smo išli na utakmicu Partizan i Real Madrid, to mi je ostalo uvek upisno u glavi.

- Moram da kažem da imam humor na mamu, a tata je imao onaj humor istine, od njega nosim to da ne umem da lažem, ali prećutim. Od njega vučem ponos, a to mi je najvažnije.

Voditelj je otkrio da je sa dvadeset godina počeo da igra odbojku:

- Tada mi se život promenio, ne znam da li sam više voleo odbojku ili muziku. Stalno smo se družili i pevali, tri čoveka iz mog benda su igrala sa mnom odbojku. U vojsci sam bio glavni odbojkaš, i ja sam tada igrao za mlađe oficire protiv starijih oficira. Mi smo pobedeli tada i posle su me čuvali, a završio sam odbojku bez ijednog ispaljenog metka, što je svima bilo čudno, ali oni su želeli da me čuvaju za odbojku.

Autor: N.B.