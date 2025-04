NJENA ĆERKA KAO BEBA DOŽIVELA NEZGODU, KRIVICA JU JE DUGO PROGANJALA... Mari Mari u jeku popularnosti nestala iz javnosti, a evo gde je danas (FOTO)

Mari Mari i dalje je u svetu muzike, ali danas radi sa decom, organizuje festivale i komponuje.

Pevačica Marija Marić Marković, poznatija kao Mari Mari, bila je jako popularna, ali je uprkos uspehu odlučila da se povuče iz javnosti. Mari Mari i dalje je u svetu muzike, ali danas radi sa decom, organizuje festivale i komponuje.

Pevačica je 2011. godine prošla kroz težak period kada je njen ćerka Una sa samo devet meseci morala na operaciju. Tokom porodične posete prijateljima tada devetomesečna beba Una pala je sa visokog kreveta i zadobila frakturu lobanje, a pevačicu je dugo proganjala krivica.

- Suprug i ja smo zaista doživeli veliki šok. Dugo sam to sebi prebacivala i krivica me je proganjala. Čini mi se da sam u jednom trenutku bol potisnula duboko u sebi i možda je on još zakopan. Bila sam svesna kako moram da shvatim i prihvatim da se takve stvari dešavaju, a potom bi me opet obuzimalo osećanje kako taj propust nisam sebi smela da dozvolim - izjavila je Mari Mari svojevremeno.

Pevačica se 2009. godine udala za muzičkog producenta Uroša Markovića, a koleginica Jelena Tomaševć joj je bila kuma na crkvenom venčanju.

Autor: M.K.