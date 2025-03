MORALA SAM DA OBRIJEM PO DVA PRSTA KOSE SA GLAVE: Džehva progovorila o operaciji ušiju, htela ulepšavanje, a evo kako se sve završilo

Pevačica je okačila zajedničku fotografiju, a onda je napisala i koliko joj ona znači.

Pevačica Teodora Džehverović se znatno promenila u odnosu na to kako je izgledala na početku karijere. Nedavno je i priznala koje je sve estetske intervencije radila, a sada otkriva i neke mane svega toga. Teodora je odgovarala pratiocima na Instagramu, a mahom je dobijala pitanja gde je radila grudi, šta misli o laserskoj epilaciji i generalno o lepoti.

Pevačica je ranije otkrila da je ugradila silikone, da je operisala uši sa 16 godina, kao i da je radila usne i kaže da je na tome stala, iako joj mnogi ne veruju.

Kada je reč o operaciji ušiju, dobila je pitanje da li bi nekome preporučila tu intervenciju, na šta je ona odgovorila:

- Svakome kome smeta to, od srca bih preporučila. To je najbolja stvar koju sam uradila. Jedina mana je ta što sam morala da obrijem dva prsta kose sa obe strane. Mislim da sada ne mora to ako se radi privatno - odgovorila je Teodora.

