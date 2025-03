DEVOJKA UBILA KAJINOG PRIJATELJA, PEVAČICA OTKRILA ŠTA SE ZAISTA DESILO U NOĆI UOČI JEZIVOG PIRA: Zvali su me da dođem kod njih, videla sam...

Zločin koji se dogodio 2012. godine prvi put je bio tema o kojoj je pevačica govorila za javnost.

Kaja Ostojić pre više od deceniju je bila gošća potpredsednika Fudbalskog kluba "Rudar" Radmila Mitrovića (47) kojeg je samo nekoliko sati nakon njihovog druženja ubila njegova devojka Marija Milić (19) koja je bila u njihovom društvu.

Nakon ubistva kojem je prethodila svađa, u medijima se spekulisalo da je razlog rasprave Mitrovića i Milićeva bila upravo pevačicaKaja se sada prisetila ovog događaja i ispričala šta se dešavalo u noći uoči ubistva. Najpre je otkrila da li je istina da je ona bila uzrok njihove rasprave:

- To je prepakovana priča, ali to se desilo. Trudim se da potisnem te traumatične momente. On mi je bio prijatelj, išla sam na nastup u Podgorici, gde je on živeo. Javio mi se kao prijatelj da me dočeka na aerodromu i rekao mi da se zaljubio i da će me upoznati sa devojkom. Za nju mi je rekao da je mnogo mlađa od njega i da je izgubio glavu. Ja sam mu rekla da uživa i da ne razmišlja u razlici u godinama. Otišli smo kod njih u stan, popili kafu, nakon toga sam otišla u hotel. Uveče sam otišla na nastup, oni su se u međuvremenu napili, zvali su me posle mog nastupa da svratim kod njih. Videla sam da tu nisu bila najčistija posla. Mislim bili su baš pijani. Posle sam otišla u hotel, a u jutru kad sam se probudila čila sam da je ona njega ubila. Šta je bilo iza te priče nije na meni da donosim zaključke, priča se svašta. Ja iz poštovanja prema njemu i njegovoj porodici neću da pričam javno o toj temi. Advokat koji je branio tu devojku koja ga je ubila je imao bolesne taktike odbrane. Kad se setim tog perioda, najradije bih to zaboravila. Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. Mislim da je ona izašla iz zatvora. Strašna i tragična priča. Tresem se dok pričam o ovome - rekla je ona u "Vostcastu"

Katarina Kaja Ostojić (40) iza sebe ima tri braka. Prvi put se udala sa samo 19 godina za biznismena Nikolu Dragojlovića, sa kojim je dobila ćerku Nikolinu (21). Njihov brak nije dugo trajao, a završio se kada im je ćerkica imala šest meseci.

Drugi put je sudbonosno "da" izgovorila u tajnosti košarkašu Urošu Duvnjaku, 2009. godine, ali se i od njega razvela nakon godinu dana. Treći brak sa svetski poznatim di-džejom italijanskog porekla Vitom Lućenteom, iliti Džuniorom Džekom, trajao je najduže, ali je i na njega posle sedam godina stavila tačku.

