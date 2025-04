Ostala je udovica sa 29 godina sa troje dece: Danas uživa u braku sa bivšim fudbalerom, a zbog jedne stvari je postala poznata

Sonja Lazetić danas je udata za proslavljenog fudbalera Nikolu Lazetića sa kojim je izgradila pravi raj na Avali, a postala je popularna kada se sa svega 16 godina pojavila u filmu "Vidimo se u čitulji".

Sonja Lazetić je u 29. godini ostala sama sa troje dece kada joj je suprug svirepo ubijen.

Pre Lazetića, Sonja je bila udata za kontroverznog biznismena Gorana Marića Mareta, koji je ubijen, i sa kojim ima dve ćerke i sina.

Sonja je postala popularna sa 16 godina kada se pojavila u filmu "Vidimo se u čitulji".

- U to vreme sam bila u vezi sa budućim mužem Goranom. Bavila sam se modelingom, izlazila sam na naslovnim stranama časopisa "Student"... Preko modne agencije otišla sam na snimanje reklame za jedan butik. Tu se pojavio čovek sa kamerom i pitao me koju muziku slušam. Ispostavilo se da je to bio režiser Janko Baljak. I tako sam završila u tom filmu, ispričala je Sonja ranije za domaće medije.

Tada je i nastala i njena čuvena rečenica: "Svi se pojave na pet minuta i opet potonu. Ja hoću uvek da budem na površini. Hoću da me uvek svi viđaju i znaju."

Bivši fudbaler Nikola Lazetić i njegova supruga Sonja napustili su vilu na Dedinju i sebi sagradili pravi raj na Avali.

Dom Sonje i Nikole Lazetića na Avali odiše luksuzom. Raskošna vila je okružena zelenilom i svim prirodnim lepotama.

- Nikola i ja smo dosta dugo tražili gde ćemo da se nastanimo. Gledali smo razna mesta po Kosmaju i na Fruškoj gori, ali smo se na kraju ipak odlučili za Avalu - rekla je Sonja i dodala da su ona i bivši fudbaler kupili imanje na kojem se nalazi i šuma.

- Imamo čak i deo šume u okviru imanja. Za Avalu smo se odlučili jer je relativno blizu grada, a opet ćemo tamo imati svoj mir - izjavila je pre par godina supruga proslavljenog sportiste koja je čini se jedva dočekala da se skloni od gužve i prepusti prirodi.

Autor: N.B.