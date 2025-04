Nikad iskreniji: Naš folker progovorio o odrastanju i nedozvoljenim supstancama, priznao da li je i zbog koga probao marihuanu

Radiša Trajković Đani, koji je poznat i kao kralj bakšiša i najtraženiji folker na našoj estradi.

U jednoj emisiji je govorio o temama o kojima dosad nije javno govorio, pa se tako prisetio svog detinjstva i odrastanja na Kosovu, porodici, narkoticima koje je probao u prošlosti, ali i tajnama sa estrade koje se mnogim njegovim kolegama neće svideti kada ih budu čuli.

- Život na Kosovu mi je bio kao i kod svakog drugog klinca. Preko dana malo čuvamo krave, malo fudbal, malo koze... Moja pokojna baba je imala kozu, volela je da pije kozje mleko i ja sam morao da je čuvam. Dok svi moji drugovi igraju fudbal, ja sam morao da čuvam kozu... Gleda ona mene, gledam ja nju. Jednom sam je oterao u detelinu da se najede, zamalo koza da rikne, tukli su me dva dana! - prisetio se folker uz smeh, otkrivši da je trebalo da se zove Gradimir.

Đani iz perioda detinjstva posebno pamti kada su Albanci pokušali da mu siluju tetku.

- Sve je krenulo kad je Tito umro. Tada sam preko raspusta odlazio kod babe u Uroševac. U toj ulici su živeli svi Albanci, tad su počele provokacije, da bacaju petarde... Bila mi je frka, odmah sam otišao za Lipljan. Tu su Albanci hteli da siluju moju tetku, dedin brat je spasao u poslednjem trenutku - ispričao je Đani.

Folker je poznat kao neko ko voli da popije, a sada je otkrio i šta mu je omiljeno piće.

- Žestinu ne volim da pijem, možda samo viskić-dva. Pivo obožavam, ali sam morao da smanjim zbog zdravstvenih razloga. To je B vitamin, samo što posle petnaestog piva samo idem u toalet, ko staramajke! Dva puta sam imao upalu pankreasa. Mogu da popijem dve gajbice piva sam, kad sam raspoložen, kad se lepo mezi uz društvo. Lepo me radi. Legnem ko jagnje, ustanem, vruća čorba i istuširam se, ko Tito! - bio je iskren Radiša.

U ispovesti tokom emisije priznao je da je koristio drogu, ali i da mu je jedna koleginica prva dala narkotike, zbog čega se pokajao.

- Drogu sam probao u mladosti. Nikakav osećaj nije bio. Davno mi je to ponudila jedna starija koleginica, neću da je imenujem. Ja bio raspoložen, superhiperaktivan, kad sam to probao, uhvatila me je paranoja... i nikad više! Probao sam jednom i travu, to je nešto najgore što sam uzeo, od trećeg dima mislio sam da će me naći na auto-putu. Pakao! - završio je Đani.

Autor: N.B.