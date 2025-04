Četiri puta se udavala, a sada otvorila dušu: Naša pevačica izdržavala partnere, pa otkrila da je sve svoje veze LEGALIZOVALA

Kaja Ostojić kaže da je svojevremeno izdržavala muškarce, kao i da mladim devojkama savetuje da to nikada ne rade, budući da se ne završi uvek dobro.

Pevačica tvrdi da je muških sponzoruša bilo oduvek, ali da je u poslednje vreme to vrčo česta pojava.

- Muških sponzoruša je uvek bilo, to je jedna od bizarnosti novog vremena. To je meni sve samo ne muževno i muški. Plaćala sam muškarcima sve i svašta. Misle ljudi ko zna šta, čak sam izdržavala nekoga u prošlosti i tako. Poruka devojka je svakako da to ne rade jer to nije ženska energija, već muška. Retko je da se to završi kako treba - rekla je Kaja za televiziju "E".

Ona je takođe govorila o tome i da li je ponekad poželala da nije javna ličnost.

- Bilo je više puta trenutaka kada sam htela da me niko ne poznaje, kada sam htela da budem anonimna devojka, a kada sam živela u inostranstvu.

Tada se to dešavalo, svi mi imamo momente takve ponekad, ali dobro. Uvek su se ljudi nemilostrdno poprilično bavili mojim likom i delom, ali dobro. Šta je, tu je. Ovo je nešto što najbolje radim, radim i neke druge stvari dobro, ali ne tako dobro kao ovo, tako da nikada nisam odustala.

S obzirom na to da se često polemiše o tome koliko brakova ima iza sebe, pevačici ni danas nije jasno zašto je to ljudima toliko zanimljivo.

- Što se tiče mojih veza, sve sam ih legalizovala, ali eto, brak može da uspe ili ne uspe. Što je žena koja ima više veza, a nijedan brak, gde je ona tu poštenija od mene? To su opet drugačiji uglovi gledanja, a kod mene ljudi obožavaju taj senzacionalistički momenat i pričaju o mojim brakovima, a kad pogledaš malo širu sliku, to uopšte nije tako strašno.

Nikad nijedna žena ne treba da trpi bilo šta na uštrb svoje sreće. Niko nije zapovedio da veza mora da bude do kraja života, ako je tu nešto nepopravljivo. Živimo u vremenu kad ima mnogo gorih podela i dešavanja, tako da razvod nije ništa.

