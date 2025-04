Hit izjava naše pevačice! Otkrila sve o svom odrastanju pa šokirala: MAJCI SAM DOVELA ISUSA HRISTA U KUĆU, DALI SMO MU HRANU I PRENOĆIŠTE

Alka Vuica tokom gostovanja u emisiji širokom auditorijumu otkrila je manje poznate detalje iz privatnog života, a mnogi su prilično neobični.



Pevačica je najpre progovorila o svom odrastanju u malom mestu i preseljenju u Zagreb.

–Odrasla sam osamdesetih, u naše vreme posebno se cenilo „potkubavanje“. Rođena sam u Istri, ali me je Zagreb prevaspitao. Posle sam naravno došla do Beograda i Sarajeva. Svi smo u to vreme imali istu vrstu zezanja gde smo se jedni sa drugima obračunavali cinizmom. Inteligencija se veoma cenila, cenio se humor jer glupi ljud ne mogu biti duhoviti – istakle je pevačica, pa se prisetila jedne anegdote sa Amerikancem za koga je verovala da je Isus Hrist:

-Majci sam u kuću dovela hipika koji je stopirao i tražio smeštaj, a ja sam rekla mami: „Evo ga Isus Hrist!“ Moji su ga zaista udomili u garsonjeru kod tetke, dali su mu hranu i prenoćište. Kasnije nam je dugo pisao, a jednom smo se i slučajno sreli.

Autor: N.B.