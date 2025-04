Mis Srbije se oglasila povodom smrti svog oca Željka Rutovića! Njene reči kidaju dušu: To što nosim deo sebe...

Ćerka kontroverznog biznismena Željka Rutovića, Mis Srbije, Aleksandra Rutović, slomljena je zbog očeve smrti.

Podsetimo, biznismen Željko Rutović umro je u bolnici u inostranstvu, a njegova ćerka Mis Srbije, Aleksandra, sada se oglasila, slomljena zbog smrti oca.

Njegova ćerka se oglasila na svom isstagramu i oprostila od oca:

- Večiti osmeh na licu, energija i smeh koji jednostavno na svakoga ostave večiti trag. Svako ko te jednom u životu video zna na šta mislim. Jednom se rodio andjeo koji je ovom zemljom hodao a to si ti. To što nosim deo tebe u sebi je moj najveći uspeh i neizmerno sam ti zahvalna na svakoj reči, zagraljaju, apsolutno na svemu. Čekaju nas livade da jašemo, okeani da ronimo i brda i planine da ih osvojimo zajedno. A onda onako umorni da sednemo saberemo utiske a ti da kažeš namesti mi ledja i glavu da ti češkam. Imam jedan cilj a to je tebe da učinim ponosim. Ti si jedan, moj tajko, moj život, moja duša, moja stena, moje sve. Pratim te do sobe da legneš da spavaš poljubim te u glavu više puta kao i ti mene i kažem lepo spavaj mene sanjaj a ja ću tebe.Ujutru te čekamo svi - tvoji pilići. Živiš, živećeš i posle nas, zauvek jer si jedan jedini! Vidimo se brzo da ti ispričam šta sam sve uradila a ti kažeš nadam se - Bravo ponosu tatin - napisala je Aleksandra.

Autor: N.B.