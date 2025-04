Dobila dete u 52. godini a danas ima poseban razlog za slavlje: Emotivne reči naše pevačice oduševile sve (FOTO)

Pevačica Sanja Maletić postala je majka u 52. godini, a danas je bitan dan za nju.

Naime, njena rođena sestra danas proslavlja rođendan, a Sanja joj se tim povodom obratila na Instagramu. Pevačica je objavila njenu fotografiju uz koju je napisala sledeće:

- Moja sestra i ljubav...moj život... Srećan rođendan. Kao da je juče bilo kada si se rodila, sestra te iznela iz bolnice. Samo budi srećna, ljubavi moja.

Posle dugogodišnje borbe dobila je ćerku Vanju i kaže da osećaj ne može rečima da se opiše.

- Ne može to rečima da se opiše. Sve ono što su mi govorili, kako je biti majka, nije dovoljno dok ti to sam ne iskusiš. Nešto najlepše na svetu. Bože, koliko me je moja Vanja oplemenila i koliko sam postala drugačija žena uz nju. Ona je jedna dobra devojka. Mnogo je lepa, nije što je moja - rekla je Sanja i otkrila da ona i muž sami brinu o svojoj naslednici.

- Mi još uvek nemamo pomoć u kući. Još uvek je mala da bih je ja nekom prepustila. Vanja je još mala da bih ja sad išla nešto ozbiljno da radim i putujem. I kad budem krenula u neko dogledno vreme da radim, biće to Beograd i okolina. Tu negde u lokalu, gde ja mogu isto veče da odem i da se vratim kući. Za to vreme dok ja radim, Vanja spava. Skoro mi je muž rekao: "Cela te zgrada čuje koliko hrčeš". Ali ja sam majka, sad ću za sve živo da se vadim da sam majka. Imam pravo - rekla je Sanja za Kurir.

Autor: N.B.