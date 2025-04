SAMO NJEGA NEMA... Posle samo mesec dana od SMRTI Saše Popovića osvanula TUŽNA objava: Goca Lazarević objavila fotku koja je rasplakala mnoge (FOTO)

Prošlo je mesec dana od smrti Saše Popovića. Tuga među njegovim prijateljima i saradnicima ne jenjava, a svojim postupcima pokazuju da ne zaboravljaju estradnog maga.

Nakon što se ovim povodom oglasila voditeljka i PR "Grand produkcije" Vesna Milanović, to je uradila i folk pevačica Goca Lazarević.

Ona je na svom Instagram storiju objavila fotografiju na kojoj je sa Sašom Popovićem, Zlatom Petrović, Nadom Topčagić i Gocom Božinovskom.

- Sve kolege koje šire oko sebe radost. Nada, Goca, Zlata. Samo njega nema. Sale…Nedostaješ – napisala je Goca uz fotografiju.

Podsetimo, Goca se potpuno slomila pred novinarima na pomen Saše Popovića tokom razgovora pred koncert Saše Matića u Areni 8. marta.

- Ovih dana sam toliko plakala, bolje da nismo sad o tome počeli. Tri su mu prijatelja u jednom danu umrla. Htela sam da izgledam srećno, ali ne možete baš biti srećni ako ljudi umiru oko vas. Zato sam bežala i danas od kuće i ovih dana, idem napolje. Mislim da sam to govorila, kada je čovek tužan, nezadovoljan, iz mog ugla, najbolje je patike na noge i beži napolje, u prirodu, idi negde, hodaj i istresi to. Trči. Radi nešto, fizički. To oslobađa malo, od stresa - objasnila je pevačica, brišući suze.

- Saša je meni bio više od saradnika. Mi se znamo od 1980. godine. Potekao je iz moje kuće, od mog bivšeg muža. Tih godina, mi smo bili nerazdvojni - plakala je Goca dok je govorila o svom prijatelju, koji je preminuo 1. marta u bolnici u Parizu.

Autor: Nikola Žugić