HITNO SAM OTIŠAO U VRANJE, MOJA PORODICA... Princ od Vranje se obratio NADLEŽNIM organima, otkrio čime se bavio pred PZE (FOTO)

Stefan Zdravković, iliti Princ od Vranje, ovogodišnji je predstavnik Srbije na "Evroviziji", koja se održava u Švajcarskoj.

Princ se jesenas prijavio na domaće takmičenje "Pesma za Evroviziju" sa pesmom "Mila", a malo pre toga je imao suđenje na koje je morao da ode. On se tad oglasio za medije, te istakao detalje problema koji je njegova porodica imala sa susedom.

- Morao sam hitno da krenem u rodno Vranje, na sud idem povodom moje tužbe. U pitanju je ročiste zbog naknade štete mojoj porodici i meni - kazao je tom prilikom Princ od Vranje.

- Pre nekoliko godina imali smo problem sa komšijom i ja sam ga zbog toga tužio. Biće sve u redu i hvala što brinete, ali nemam ozbiljnih problema sa zakonom - dodao nam je on.

Pevač se i na društvenim mrežama oglašavao, te pisao:

- Sud me zove, moram poći...

Princ pred Evroviziju priznao: "Imam tremu"

- Postoji trema i uzbuđenje, ali sam fokus bacio na pripremu, tako da je sad energija uložena u pripremu za sve što nam predstoji i ja verujem da mi je ta trema gorivo da sve to iznesem, inače bih spavao svakog dana. Neće biti neprospavanih noći, nema razloga, spreman sam. Pripremam se jako. Više ni ne mogu da se setim od svakodnevnih obaveza koje imamo. Imali smo taj jedan rok od nacionalnog finala do 10. marta da pripremimo sve novo što će biti na Evroviziji, od novog scenskog nastupa koji kreće od nule od verzije koju smo radili sa Željkom Joksimovićem, stajlinga, svih mogućih stvari koji ulaze u sam nastup. Sad nam predstoji promocija svega što smo radili i da kulminacija i vrhunac budu u Bazelu - rekao je on pre nekoliko dana.