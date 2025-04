Šok! Pašće vam vilice kada čujete ko su Rastini roditelji, a ovako je njegova mama reagovala dok su ga HAPSILI!

Reper Stefan Đurić Rasta svojim životom godinama unazad intrigira javnost, a o njegovom privatnom život van estrade veoma se malo zna.

Ipak, poznato je da reper potiče iz veoma ugledne porodice. Jednom prilikom Rasta je otkrio kako je zavoleo rege kad mu je otac pustio pesme Boba Marlija.

- Moj otac je zapravo bio taj koji mi je prvi pustio pesme Boba Marlija, gde sam ja shvatio da je to moj svet interesovanja - rekao je Rasta

Rastini roditelji vezani su svoju unuku, ćerku Raste i Ane Nikolić, a sa malom Tarom vole da provode kvalitetno vreme. Ana je s Rastinim roditeljima u dobrim odnosima, pa je jednom prilikom napisala da je Tarin deda car.

Rasti govore da mnogo liči na majku koja ima impresivnu biografiju. Rastina mama Slađana Đurić (54) radi kao profesor na Fakultteu bezbednosti u Beogradu. Pre 31 godinu diplomirala je Filozofskom fakultetu u Prištini. a četiri godine kasnije pohađala je postdiplomski kurs "Philosophy and Social Science" na Interuniverzitetskom centru za postdiplomske studije u Dubrovniku, kao stipendista "Hilda's College" iz Oksforda.

Njegov otac Drago Đurić je profesor klasične nemačke filozofije na Filozofskom fakultetu, a majka Slađana Đurić je profesorka na Fakultetu bezbednosti.

"Majka me je grlila dok su me hapsili"

Đurić je nakon izlaska iz zatvora ispričao da je majka bila uz njega i bila mu najveća podrška čak i kada je bio hapšen.

- Ja to moram da kažem, moja majka je čak i u toj situaciji bila pribrana i bila uz mene u svakom momentu. I dok su me hapsili mene je moja majka grlila i tako smo se i pozdravili. Sedela je ustanu sa mnom. Ja sam bio sa lisicama pozadi, sedeo sam na krevetu, ona je sedela pored mene sve vreme i grlila me. Govorila mi je da će biti sve u redu. Ona mi je bila najveća podrška, ona mi je bila i u poseti u CZ-u - priča Rasta.

Autor: Nikola Žugić