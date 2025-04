Mislila sam da sam TEŠKO BOLESNA: Pevačica godinama mučila muku, nije mogla da ZATRUDNI, a onda je dobila blizance u 50. godini!

Bosanska pevačica, Jasminka Hamza Tajči godinama se borila za potomstvo, a onda joj se najveća želja ispunila u 50. godini.

Jasminka Hamza Tajči je jednom prilikom govorila o svojoj želji da se ostvari u ulozi majke i tada je istaklad a nikada nije gubila veru i nadu da će to i ostvariti.

- Kada sam se udala pre nekoliko godina, želela sam odmah decu. Međutim, nije nam se dalo. Nadu i veru da ću postati majka nisam gubila, ali Peter i ja smo se u razgovorima pomirili s tim da ćemo živeti naš skladan život i bez dece ako ih ne bude. Ali, znate kako se kaže: ‘Čovek snuje, a dragi Bog odlučuje’. Kada smo izgubili svaku nadu da ćemo postati roditelji, kada smo se opustili i prepustili nekom drugim stvarima u životu, desilo nam se ono za čim smo čeznuli. Ostala sam trudna - rekla je pevačica jednom prilikom, pa nastavila:

- Bilo je to u Budvi. Moj muž i ja želeli smo da provedemo odmor u tom lepom gradu, a poznata sam po tome da volim da noću izađem i da malo plešem. Tako smo otišli u jedan restoran koji je imao uživo muziku i već je bio popunjen. Mada je konobar bio ljubazan i našao nam mesto, počela sam da histerišem, da vičem, da se ljutim. Sve mi je smetalo. Moj Peter je pokušao na sve načine da me smiri, izađe u susret, međutim meni je i on smetao. Mislila sam da sam umorna, kontala na neke sasvim druge stvari, ali ne i na trudnoću. Čak i kada smo se vratili u Jablanicu gde uživam da budem sa mojom braćom i njihovom porodicom i tu sam bila nervozna i jedva čekala da se vratim u Ninberg. Po povratku nisam ni tada pomišljala da sam u drugom stanju, a ja sam bila sve, samo ne ona stara Tajči. Onda sam u dogovoru sa suprugom otišla na pretrage da saznam šta je razlog mojoj nervozi, uznemirenosti.

Kako je ispričala, ni u najluđim snovima nije mogla da zamsili da je u blagoslovenom stanju.

- Tada je usledila šok dijagnoza: trudnoća. Mislila da ću pasti u nesvest od sreće. Jednostavno nisam se nadala. Mislila sam da sam teško bolesna, da mi je stotinu nekih drugih stvari, ali trudnoća ni u snu. Odmah sam nazvala supruga, on je došao po mene i onda smo kao mala deca plakali od sreće. Bio je to dan i moment koji nam je promenio živote i koje će nam tek promeniti, ali nabolje - rekla je pevačica tada.

"Vantelesna oplodnja nije dolazila u obzir"

Tajči je na svet donela blizance, a svojim primerom dala je nadu mnogim ženama koje žele da postanu majke. Ipak, ne krije da o vantelesnoj oplodnji ipak nikada nije razmišljala.

- Vantelesna oplodnja nikada nije dolazila u obzir. Oduvek sam želela decu, ali samo prirodnim putem, a eto kada smo se najmanje nadali meni i mom suprugu se to desilo. Zbog toga sam još srećnija“, objasnila je tada Tajči, kako prenosi bosanski „Ekskluziva.ba“, pa je dodala:

- Na strani mog supruga nikada nije bilo blizanaca, ali onda sam se malo raspitala kod moje uže i dalje rodbine te sam saznala da je bilo blizanaca u porodici, pa sam eto tako nastavila tu tradiciju u poodmaklim godinama. Ova deca su dar s neba i ja ću biti najbolja i najsretnija majka na svijetu. A poručujem mnogim ženama koje žele decu, da ne gube nadu i veru jer do sudbine se pobeći ne može, a ona te obraduje kada se najmanje nadaš - ispričala je tada pevačica.

Autor: Nikola Žugić