TOTALNI HIT! Ceca Ražnatović dobila ponudu za BRAK u emisiji uživo: Rekli su mi da LIČIM na Arkana, rođeni smo 14. jula i...

Urnebesno!

Gostujući u emisiji "Amidži šou", voditelja Ognjena Amidžića, naš tikoker Dragan, poznatiji kao Nindža Tigar, govorio je o svom ljubavnom životu, te je istakao da bi voleo da oženi našu muzičku zvezdu Svetlanu Ražnatović, te je i otkrio razloge.

- Kako je sada što se tiče devojaka, planiraš li ženidbu - pitao je Ognjen Amidžić.

- Ja bih najradije Cecu Ražnatović oženio, ja ličim na Arkana, rekli su mi. Videćemo da li imam šanse, snimio bih duet sa njom, ali sada imam gastritis, pa kada budem ozdravio da snimimo duet i to je to. Da pevamo zajedno i to. Živeli bi kod nje u kući, blizanci smo, rođeni smo 14. jula, volimo da putujemo, srebro isto volimo da nosimo - rekao je on.

- Da li će se tvoj život, kada si se žalio na okolinu, komšije i na ove što vračaju, šta je taj Paradizo gde ideš - pitao je voditelj.

- Se*s Paradizo, ali nije ništa više. Bia je dobra mađarica, Sara, ona je otišla, više nema ništa tu, sve je loše. Sat vremena budeš kod Bugarke, ima đakuzi i sve, kod mene je sve besplatno, gazdi napravim reklame i to je to - dodao je Nindža Tigar.

Autor: Nikola Žugić