ZNAM KAKAV GLAS IMAM I DA ĆU TRAJATI: Dara Bubamara progovorila o karijeri, pa se osvrnula na Desingericu i Cecu: Ima mnogo TEŠKIH SR*NJA...

Bez dlake na jeziku!

Dara Bubamara, naša pevačica, gostujući u Amidžiju progovorila je o svojoj karijeri, ali i kolegama s kojima je u dobrim odnosima na estradi.

- Ja sam na estradi 32 godine, ljudi vole moje pesme i postoje svi ti CD-ovi...Ja mnogo razmišljam o svojoj karijeri, htela sam da bude folk, da bude moderno i da imam i balada, da bude kao "Galama" i tako te pesme, zato sam izbacila 12 pesama. Ja sam u sredu pustila reklamu sa sve spotovima, od subote do ponedeljka su mi četiri pesme u trendingu - rekla je Dara.

- Je l' tebe nešto nervira - pitao je Amidžić.

- Ne dotiče me. Ja sam mnogo pevača i pevačica ispratila, bili popularni, pa su nestali. Ja znam kakav glas imam i kakvu energiju i da ću trajati. Ima mnogo i teških sr*nja, nekih čak koji uspeju, a nemaju nekog talenta. Ako publika kaže da je to okej, tu nema šta da se priča...Na primer, meni je Desingerica top. Dečko zna foru, on mi se sviđa. Milion ima dobrih pevačica, ali eto ko ima od njih...Ima dosta dobrih, ali i nekih koji nemaju veze, verovatno će oni kratko da budu na estradi - rekla je Dara.

- Tebe često spominju razni, uvlače te u neke svađe - rekao je Amidžić.

- Ja sam stvarno bila u ilegali, četiri meseca sam bila van čega, tri nastupa sam imala, neke pevačice koje ni ne znam, verovatno klikću na moje ime...Sa estradom se slabo družim, jer sam ja iz Novog Sada, najbolji su mi prijatelji ljudi koji su iz mog grada, ali se družim sa Brenom i sa Cecom, sa Cecom najviše - rekla je Dara.

Autor: Nikola Žugić