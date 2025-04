Ništa me nije koštalo, ni dinara nemam... Ema Radujko nikad iskrenija, progovorio o odnosu sa Cecom i Anastasijom

Pevačica Ema Radujko otvorila dušu kao nikad pre o odnosu sa kolegama, novim projektima, ali i o glasinama da je na estradi osigurala ime ''Ema''.

Na samom početku Ema Radujko je bila iznenađena komentarima sa društvenih mreža da je razmežena od strane roditelja na šta je kao iz topa odgovorila:

- Trece sam dete i normalno da sam razmažena. Moji roditelji su bili posvećeni poslu, jaslice, obdanište, redovana sam tamo bila. Nisam osetila njihovo odsustvo, umeli su nekako da nadoknade. Hvala mojim roditeljima na svemu.

Kako se šuška da je osigurala svoje ime na našoj estradi, Ema je i za to imala spreman odgovor:

- Bog zna šta sam ja sve do sada osigurala. Moram malo i da lažem, ma ko ti je to rekao? Ništa me nije koštalo, ajmo dalje, dinara nemam (smeh).

Prijateljstvo sa Anastasijom Ražnatović koje privlači pažnju je bila tema jedno pitanja, pa je Ema priznala kakav je na nju utisak ostavila Cecina ćerka.

- O Ražnatovićima imam sve najbolje da kažem, baš se družimo, od nje nisam imala očekivanja i naravno isto je blizanac u horoskopu, baš su nam legle energije. Cecu sam tek kasnije upoznala, baš sam prijatno iznenađena, divne su - saopštila je mlada pevačica.

Autor: Nikola Žugić