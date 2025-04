TATA I JA NISMO IMALI KOMUNIKACIJU PRED NJEGOVU SMRT: Sloba Radanović otvorio dušu, pa progovorio o supruzi Jeleni: Na meti kritika...

Folker Sloba Radanović je pre nešto više od pet godina ostao bez oca, što mu je teško palo.

Otac Slobe Radanovića preminuo je 31. decembra 2019. godine, a pevač je smogao snage i isti dan pevao za fanove za doček Nove godine. Slobodan je nedavno otkrio kako su izgledali poslednji dani njegovog tate.

- To mi je jedan od težih trenutaka, jer je bio neki stadijum kada me nekad prepozna, a nekad ne prepozna. Ja sam jednom dolazio kući i razmišljam u sebi: "Samo da me tata prepozna".S vrata vidim da sedi i kaže: "Đe si, legendo moja?". Prepoznao me je i

- Posle je bio vezan za krevet, nismo ni imali komunikaciju, ali zahvalan sam Bogu što je dostojanstveno otišao, nije se mučio. Svako veče se i dan danas zahvalim na tome. Ostale su nam samo lepe uspomene. On nas i dan-danas zasmejava. Često ga pokazem sinu na telefonu i kad ode kod babe vidi fotografije. Stalno mu ukazujem da je to deka i čak je nekoliko puta izgovorio - dodao je Sloba.

- Mali je on da to razume, mada me sin dosta podseća na oca, posebno gestilkulacijom lica, ruku, opšte ponašanjem svojim. Bog mi je uzeo jedno, a dao mi je drugo. Sve ono lepo što je moj otac imao, Bog je prebacio na mog sina, to je najlepše što je moglo da mi se desi - zaključio je Radanović za "Kurir".

"Žena mi je na meti kritika"

Kako je često na meti kritika u javnosti zbog izjava i poteza, nedavno je naveo da li mu je iko prišao i rekao u lice šta mu smeta kod njega.

- Nikad u životu. Kriju se iza lažnih profila, ali kada ne sme da stane iza svojih reči, već ti piše sa lažnih profila, to kao da se nikad nije ni dogodilo. Moguće da iza toga stoji neko ko mi je blizak, ne mora da znači, ali ima smisla - kazao je Radanović, pa istakao:

- Moja supruga je, takođe, na meti kritika. Počeli smo to da doživljavamo kao normalno. Kad mi neko bude lično rekao u lice onda ću ga uvažiti. Sve dok to nije vređanje i pretnja doživim to kao samo mišljenje. Ne vidim da naš način života može da utiča na druge i da zbog toga neko gaji neku preteranu emociju da bi mi nešto uradio. To su sve bezazlene stvari.

