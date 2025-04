Uhvaćena u laži: Džehva javno rekla da ne poznaje Rebeca i da nisu u vezi, a sada uhvaćeni zajedno! Ipak cvetaju u ljubavi?! (FOTO)

Teodora Džehverović mesecima tvrdi da između nje i košarkaša Matica Rebeca nema ničega, ali sada je još jednom uhvaćena u laži.

Iako je ekipa emisije "Paparaco lov" pre nekoliko meseci snimila golupčiće zajedno, ona je gostujući u emisiji "Ami Dži šou" negirala bilo kakvu povezanost s njim.

- Šta se dešava sa onim momkom? Nedavno ste obelodanili vašu vezu - upitao je Ognjen Amidžić, na šta je Džehva rekla:

- Niko ništa nije potvrdio! Samo je moja mama rekla. Ona bi možda volela da mi je Rebec dečko. Deluje mi da je momak fin i kulturan i možda ona privlači. Jer kažu - šta pričaš, to i privlačiš. Mi se ne družimo, ne poznajem ga. Čula sam za njega jer su me spajali s njim. Nikad ništa od mene nećete čuti. Zovite mamu, ali to ništa nije istina - rekla je Džehverovićeva.

Inače, Teodora i Matic su više puta viđeni zajedno - nekoliko puta ispred luksuznog stana u elitnom naselju gde žive, na Mjuzik vik festivalu, a pevačica je često viđena i na utakmicama kad Matic igra. Osim toga, oni su objavljivali i fotografije sa istih mesta - u isto vreme!

Autor: N.B.