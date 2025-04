Pevačica Jelena Marjanović je nađena mrtva 3. apila 2016. godine u kanalu pored nasipa u naselju Crvenka u Borči. Ubijena je sa devet udaraca tupim predmetom po glavi.

Kompozitor i producent Goran Ratković Rale uradio je pre 23 godine album za ubijenu pevačicu Granda iz Borče, te je otkrio detalje saradnje.

Album sa osam pesma se zvao "Leptir" i jedini je koji je ubijena pevačica uradila.

- Uradio sam joj tada album, bilo je to davno. Moj otac je ispod Golije i to selo ima šest kuća. Selo se zove Bukovce, a jedna od kuća je od Krsmanovića, Jeleninog pokojnog oca. Mene je moj otac tada zvao da mi kaže da će me zvati komšija Dušan i rekao mi: "Uradi to kako treba, nemoj da pogrešiš" - prisetio se Goran Ratković Rale, pa dodao:

- Meni se zatim javio Jelenin otac Dule i tako je došlo do saradnje. Zoran je tad dolazio u studio, ali se nisu još zabavljali. Znam da je njen otac zdušno navijao za tu vezu i meni govorio: "Vidi ako možeš nešto", da utičem, ali ja nisam bio u tom fazonu. Znam da je njen otac njega voleo. Jelena je imala talenta, podsećala je na Cecu sa njenih početaka, imala je tu neku toplinu u glasu i simpatičnu crtu.

Ratković se potom prisetio da je Jelena kasnije uplovila u ljubavnu vezu sa kompozitorom i tekstopiscem Zoranom i da nije radila.

- Video sam je tri meseca pre smrti u Grandu. Tada je skočila, zagrlila me i viknula: "Ralence, vraćam se nazad". Moj stric je do smrti čitao u novinama i zanimalo ga je šta se desilo sa Jelenom - rekao je on.

antonela jelić, privatna arhiva Pink.rs/N. Brajović Tanjug, Privatna arhiva Previous Next

Podsetimo, Jelena Marjanović je ubijena na današnji dan, a za njenu smrt optužen je njen suprug Zoran Marjanović (45).

On je u prvostepenom postupku osuđen na 40 godina, ali je Apelacioni sud naložio novo suđenje, a Marjanović je krajem prošle godine pušten da se brani sa slobode.

Tokom prethodnih saslušanja, pažnju je privuklo svedočenje Zorice Gemović, frizerke i bliske Jelenine prijateljice, koja je tvrdila da joj je Jelena nekoliko puta spomenula da bi je Zoran ubio ako bi pokušala da ga napusti. Gemović je ispričala da je Jelena često plakala zbog Zoranovih uvreda, ali da se nikada nije žalila na ozbiljno zlostavljanje.



Autor: N.B.