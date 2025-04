DARKO BI ODMAH DRUGU BEBU: Katarina Lazić otkrila sve tajne iz braka s folkerom, pa se pohvalila da mu je skinula etiketu ŠVALERA!

Katarina Lazić, supruga popularnog folk pevača Darka Lazića, nedavno se ostvarila u ulozi majke i potpuno je posvećena porodici, ali njene objave na društvenim mrežama svakodnevno izazivaju burne reakcije, zbog čega je dobila i tituli influenserke.

Iako je na prvom mestu majka, pa supruga, Katarina Lazić je odlučila da društvene mreže pretvori u biznis i inspiriše brojne žene i majke koje je prate.

- Ne skidam kilograme kao od šale, volela bih da mogu više vremena da provodim u teretani, ali sam trenutno posvećena Srni. Međutim, videla sam koliko inspirišem žene, imala sam svoj izazov na Instagramu, koji je bio potpuno besplatan i jako sam zadovoljna, bio je veliki odziv, žene su mi slale svoje rezultate i time me dodatno motivisale - priznala je Katarina, pa se osvrnula na izazove u braku sa Darkom.

- Iskreno, ima situacija kada to bude teško, to je moja ljubav iz mlađih dana, nisam odustala samo zato što je to on, ali da to nije tako, da to nije moja životna ljubav, sigurno da bih rekla sebi "Šta mi je to trebalo?!" - nasmejala se Kaća.

- Često je odsutan zbog svog posla, ali stvarno smo non-stop na vezi. On je više ljubomoran, to može i on da potvrdi, ali kada je ovakva ljubav, ljubomora je i normalna. Nije mi nikad pravio ljubomorne scene, toga nije bilo. Često me pita "Kako je moguće da tebe niko ne muva", ali mene uglavnom prate žene, ne dobijam poruke od muškaraca, nema nepristojnih ponuda, ne pišu mi, valjda je jasno da sam zainteresovana i u srećnom braku.

Iako se na Instagramu našalila sa suprugom i saopštila mu da je ponovo u drugom stanju, Katarina je napomenula da još uvek nije spremna za drugo dete, jer želi potpuno da se posveti ćerki, ali da bi Darko odmah želeo još jednu bebu:

- On već planira, da, on bi odmah, ali nisam u drugom stanju, trenutno sam skroz posvećena Srni.

Malo je poznato da Katarina ima jedan brak iza sebe, a provlačilo se kroz medije da je vezu sa Darkom obnovila dok još nije bila zvanično razvedena.

- Kada sam obnovila ljubav sa Darkom, krenulo je da se "čeprka" po mojoj prošlosti, a tada sam na Instagramu još uvek imala fotogrfije na kojima sam nosila burmu, tako da se pisalo da se zabavljam sa Darkom, a da sam još u braku. To nije istina, recimo da je to bio neki "međuperiod" - otkrila je Katarina.

Takođe je stavila tačku na priču da sa njegovom porodicom nije u dobrim odnosima. Kako je i sama priznala, Darko je posećivao njeneroditelje dok nisu bili u vezi, a ona se sa njegovom porodicom odlično slaže i to se nikada nije menjalo. Fenomenalno funkcionišu, a Kaća se, kako je izjavila, nada da joj je zaista pošlo za rukom da dovede Lazića "u red" i skine mu etiketu švalera.

Autor: Nikola Žugić