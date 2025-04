DOVOLJNO SAM LUDA DA SE POBIJEM: Goca Tržan progovorila o nepristojnim ponudama, ovo je njen stav o ucenama: Danas su žene mnogo borbenije!

Pop pevačica Goca Tržan progovorila je o nepristojnim ponudama.

Goca Tržan je istakla da ih nije dobijala, ali je objasnila i kako bi odreagovala da se nađe u takvoj situaciji.

- Nisam nikada dozvolila da dobijem nepristojnu ponudu. Svima je jasno da ne pristajem na takvu vrstu ucena i da tako nešto neću tolerisati. Dovoljno sam luda i da se pobijem ukoliko se tako nešto dogodi i da o tome otvoreno pričam. Svako ko se na zloupotrebljavajući način služi položajem moći zaslužuje osudu i razotkrivanje. Ako si u poziciji da nekoj ženi daš ulogu, dobru pesmu, naslovnu stranu, a smatraš da ona to ne zaslužuje, postavlja se pitanje zbog čega joj onda tražiš pritivuslugu da bi joj to dao - započela je Goca i nastavila:

- S druge strane, zbog čega žena uopšte dozvoli sebi da se nađe u takvoj situaciji? Činjenica je da su muškarci zloupotrebljavali poziciju moći, i da to čine i dalje, ali je takođe činjenica da žene zloupotrebljavaju svoju s*ksualnost kako bi došle do nečega što im možda ne pripada. Spremna sam da ne budem poznata i uspešna ukoliko to mora da bude cena mog uspeha.

- Uznemiravanja i zlostavljanja je uvek bilo, ali se ženama sada mnogo više veruje. Ranije je postojao taj narativ da možda nije bilo tako, da smo možda pogrešno razumele, a danas su žene mnogo glasnije i borbenije. Samo, sad imamo problem da se u sudski proces uključuju mediji, koji nekoga unapred osuđuju i proglašavaju krivim. Za to služe sud i pravni proces i mislim da ljudi moraju da budu vrlo obazrivi, jer je veoma opasno nekoga okarakterisati kao zlostavljača bez konkretnih dokaza - kaže Goca i nastavlja:

- Moramo biti veoma oprezni kad nekog etiketiramo, reči su izuzetno opasne. Žene treba da budu glasne, ali nažalost, živimo u vremenu kad jedna žena koja laže nanese mnogo više štete drugim ženama koje se bore za svoja prava. Što bi moj otac rekao: "Jezik je tupa alatka, a ume gadno da poseče, posebno u današnja vremena kad se rečima dodaju i neke druge razmere i ostaju napisane doveka". Zato moramo stajati jedna uz drugu i ohrabrivati žene da ne pristaju na ucene, na zloupotrebe. Moramo ih podstaći da upiru prstom i dokazima na svakog ko pokuša da ih zlostavlja i pružiti im podršku i utehu.

Autor: Nikola Žugić