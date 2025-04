IZGUBILI SMO JEDNU BEBU: Prva ISPOVEST žene Ljube Perućice! Progovorila o BOLNIM trenucima, pa priznala: Prehladila sam se i...

Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina pre godinu dana dobili su sina, a sada broje sitno kada će na svet doći i njihova ćerka.

Ljuba Perućica i Katarina su godinama u ljubavi, a kako ubrzo nakon svadbe nisu se ostvarili u ulozi roditelja, dobijali su bezbroj pitanja: "Kada će dete?"

Kako kažu, to im je veoma teško padalo, jer su sve vreme pokušavali da dobiju dete.

- Jednog novinara sam pitala da li ja njega ispitujem šta on radi u svom krevetu. To je nezahvalno pitanje koje ja ne postavljam ni ljudima iz svog okruženja. Naravno da smo hteli, pa nismo ludi, želimo dete.Retko ko zapravo ne želi dete od ljudi koji ih nemaju, samo jednostavno nije se namestilo. Oboje smo bili zdravi, sve je bilo super, ali nije htelo – ispričala je Katarina.

Ljuba je priznao kako se tada nosio sa tim nezahvalnim insistiranjem na odgovoru.

-To je, mislim, najneprijatnije pitanje koje možeš da pitaš nekog, neki bračni par. Ja sam se isključio na to pitanje. Bukvalno sam svaki put odgovarao isto i govorio „kad bude Bog dao“ – rekao je Ljuba, a onda je Katarina nakon konsultacije sa suprugom rešila da otvori dušu i otkrila da su izgubili jednu bebu.

-Mnogi i ne znaju, ali mi smo jednu bebu izgubili i znali smo da je moguće da se ostvarimo kao roditelji. Bila sam se prehladila i desilo se šta se desilo, ali znali smo da mi možemo – priznala je novinarka.

Ljuba je napomenuo da je to zapravo bio znak da su na pravom putu ka proširenju porodice.

-Poučno je za nekoga ko sad pokušava da zna i ako se to desi jednom, pa i ako izgube bebu, to je samo znak da su kompatibilni. Da postoji kompatibilnost para, a sad da li će to biti za dva meseca, za dve nedelje, za dve godine, pet godina, to je moguće. Samo treba naći neki uzrok zašto, tu možda neka kočnica postoji, ali postoji mogućnost – objasnio je Ljuba.

Katarina se nadovezala i našalila da je malo i Ljubina profesija što nisu brže postali roditelji.

-Ljuba mnogo radi. Kada su plodni dani on nije kod kuće. Šta da vam kažem – našalila se Katarina, a i Ljuba je prohvatio šalu i pokazao da zaista isto razmišlljaju u mnogim stvarima, pa tako i o ovim životnim pitanjima.

-Ima i toga. Svaki put kada kaže „sad su plodni dani“ ja sam negde (smeh) – nasmejao se pevač.

Katarina je objasnila da je to cena posla, koji ima neuobičajeno radno vreme, ali i da se ne žale.

-Pa jeste, tako je. Njihov posao je nezgodan. Ljudi odu, odrade posao u pet dođu kući. Uveče su sa ženom. On meni uglavnom nije kod kuće. Kada je kod kuće, onda gledate da odete kod jedne mame, kod drugih, pa da se vidiš sa prijateljima, kumovima… – dodala je Katarina za Grand.

Autor: Nikola Žugić