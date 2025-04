MUŽ ME NE RAZUME: Ana Ivanović otkrila NOVE detalje iz braka sa Bastijem, evo šta joj fudbaler jedino ZAMERA!

Srpska teniserka Ana Ivanović godinama je u skladnom braku sa nemačkim fudbalerom Bastijanom Švajnštajger, a 2016. godine zakleli su se na večnu ljubav.

Ana i Bastijan su u braku dobili trojicu sinova, a Ana je neko ko vodi zdrav život i redovno sprema hranu za svoju porodicu. Pored toga svakodnevno trenira, a iako se čini da sve postiže i da je kod nje idealno, Ana je jednom prilikm da joj suprug govori da ima problem sa organizacijom.

- Mene suprug ne razume. Kaže mi: ‘Ali ti imaš problem sa organizacijom’, što mi je mnogo smešno jer sam jako organizovana. Pokušavam da mu objasnim da nemam problem sa organizacijom, već da samo imam previše stvari koje ne mogu da stanu u jedan dan, što on ne razume - pričala je Ana i dodala:

- On ima organizaciju, vreme da se odmori i popije kaficu i nije mu jasno kako ja ne mogu da organizujem svoj dan isto tako - poručila je bivša sportistkinja.

"Moji sinovi nemaju "ajpod"

Inače, Ana je jednom prilikom otkrila na koji način vaspitavaju naslednike, te je tada istakla da im ne dopušta da koriste uređaje.

- Posebno mi je blizak srcu rad sa decom. Emotivno i mentalno razvijanje je jako važno u današnje vreme. Pogotovo što se suočavamo sad sa razvojem tehnologije, mi se nismo rodili sa tim, ali kroz život smo morali da naučimo. To je dosta menjalo pogled na svet i pogled na nas kao sportiste i svetski poznate ljude. Sada imam te izazove kroz svoju decu - rekla je Ana i dodala da njena deca ne gledaju Tv i nemaju "ajpod" jer smatra da to prouzrokuje nezadovoljstvo. Koliko puta ste ušli na Instagram i gledali fotografija i rekli sami sebi: "Sad se osećam super?". Ja mislim nikada. Kod moje dece sam striktna, oni nemaju nikakve uređaje, ajpede jer mislim da to može da dovede do negativnog uticaja i depresije jer uvek misliš da neko ima nešto bolje - rekla je Ana.

Autor: Nikola Žugić