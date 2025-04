SRPSKA ŠAKIRA NE ŠTEDI! Tea Tairović uhvaćena s dečkom bez trunke šminke, pazarili automobil od 200.000 evra!

Šok paparaco!

Ekipa emisije "Paparaco lov" i ove nedelje našla se na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", odakle su se naše javne ličnosti vraćale sa nastupa širom regiona i Evrope.

Te tako, među onima koji su tada sleteli, bila je muzička zvezda Tea Tairović, koja je došla sa dečkom i tom prilikom aerodromom šetala držeći se za ruke sa njim.

Ono što nikome nije promaklo, jeste to da su pazarili novu besnu mašinu, tj. automobil marke "BMW", a kako prenose mediji, njegova cena doseže i do 200.000 evra. Ono što je očigledno, jeste da Tea sija i bez trunke šminke, a i to da su njeni koncerti i nastupi krcati.

Autor: Nikola Žugić