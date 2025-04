Žena našeg fudbalera živi luksuznim životom, a nekad je brisala šoferke na pumpi: Tata nije bio oduševljen

Jovana Đorđević, bivša manekenka, godinama je u skladnom braku sa fudbalerom Filipom Đorđevićem, sa kojim ima troje dece, a vrlo je praćena na Instagramu.

Ona, inače, potiče iz imućne porodice, međutim to je nije sprečilo da se tokom života sama bori za svoj dinar. Jednom prilikom ispričala je kako je morala sama da zarađuje za džeparac.

- Sa 15 godina sam radila na tatinoj pumpi, brisala sam šoferke. Tata nije bio oduševljen idejom, ali je mama insistirala da novac za užinu zarađujem sama - napisala je manekenka tada na Tviteru.

Pre nego što je postala gospođa Đorđević, ona je sama stvorila svoje ime i karijeru. Uspehe je postigla van granica naše zemlje.

Svojevremeno je pričala i o ljubavi sa Filipom, te istakla da ju je osvojio na prvu.

- Kada sam prvi put videla Filipa, nisam verovala da postoji toliko lep muškarac. Da budem iskrena, prvo su me osvojile njegove velike crne oči i neka prijatna energija kojom zrači, a pošto sam ga bolje upoznala, shvatila sam da je on divan čovek sa ogromnim srcem i sjajnim smislom za humor. Mogla bih do prekosutra da nabrajam sve njegove vrline - rekla je Jovana.

Jovana nikada nije krila da je imala estetske zahvate, ali kako kaže, zbog kojih se veoma kaje.

- Zato što sam bila idiot! Dosada, hir, ne znam! Ništa lepša nisam zbog toga, štaviše... To je jedina stvar koju bih promenila da mogu, ali nažalost - ne mogu - napisala je supruga fudbalera Filipa Đorđevića kada su je na mrežama upitali zašto je nekoliko puta operisala nos.

