KAO KLINAC SAM SANJAO O TOME... Saša Matić godinama naporno radio i ostvario svoj životni cilj: Evo na šta je danas najponosniji

Pevač Saša Matić kaže da je još kao klinac sanjao o tome da postale slavni pevač, kao i da je vredno radio na tome da cilj ostvari.

Saša je danas jedan od najpopularnijih pevača, a ponosan je pre svega na to što ima porodicu za primer.

- Ja sam ceo svoj život, još kao dečak sanjao aplauze i ostvario sam taj san. Došao sam u Beograd sa misijom da se popnem na tron. To nisam to isticao, ali sam vrlo stremio ka tome. Iz Drvara smo se smo 1985. preselili u Beograd i ja sam stalno išao i na letni raspust u Drvar na koncerte a kasnije i ovde u Beogradu. Išao sam i u Halu Pionir i u Zemunu u Pinki i na sve te koncerte tipa, ne znam, Riblje čorbe, Harisa Džinovića Halida Bešlića u to vreme i stalno sam želeo da jednog dana ja budem na toj sceni da imam orkestar iza sebe i svu tu publiku koja bodri pevača i od malih nogu sam vrlo znao u stvari šta ja to treba da postanem, šta treba da budem - rekao je pevač ranije, a objasnio je i kako je počeo da se interesuje za muziku:

- Prvu sam dobio od bake ali prvu poluprofesionalnu sam dobio od tate kada sam imao četiri godine. Prosto kad sam dobio tu drugu harmoniku za mene su nekako prestale da postoje igračke i sve ono što deca dobijaju u to vreme i što vole u to vreme. Ne kažem da nisam voleo, ali sam uvek bar sat, dva vremena odvajao da učim harmoniku i da vežbam. I to sam počeo sam da učim, nisam uopšte imao tada ni profesora ni bilo koga ko će mi pokazati i note i tonove i tome slično, ali eto. Porodica je danas nešto na šta sam ponosan pre svega i to negujem najviše.

Autor: M.K.