DARA BUBAMARA BILA NA LIPOSUKCIJI! Uhvaćena ispred klinike za plastičnu hirurgiju: Nije mogla da se izbori sa kilogramima, a evo kakvi su rezultati

Pevačica Dara Bubamara nedavno je odlučila da se podvrgne liposukciji.

Kako je izvor blizak pevačici otkrio, Dara je već neko vreme imala problema s viškom kilograma, što joj je ozbiljno smetalo.

- Dara je imala period kada nije mogla da se izbori sa kilogramima. Iako se uvek trudila da izgleda savršeno, bila je svesna da joj je potrebno rešenje. Zato je odlučila da se podvrgne liposukciji, a rezultati su, kako kaže, fantastični – rekao je izvor blizak pevačici.

Bubamara nije želela javno da iznosi ovu odluku, a njeni prijatelji su je u tome podržali.Kako prenose domaći mediji, oporavak je prošao bez problema, a Dara se sada oseća bolje nego ikada.

- Mirovala je nekoliko nedelja i sada se oseća mnogo bolje. Nije bilo lako, bolovi su bili veliki, ali se na kraju isplatilo. Vidno se vratila u staru formu i spremna je da promoviše novi album, kao i pre nekoliko godina – zaključuje sagovornik.

Podsetimo, novinarske ekipe uhvatile su Daru Bubamaru ispred klinike za plastičnu hirurgiju. Tada je, kako se prenosi, bila na skidanju konaca, s obzirom na to da je ugradila nove grudi, ovoga puta znatno manje.

Darin sin zarađuje

Pevačica je jednom prilikom, kada je on imao 13 godina, otkrila detalje o sinu, koji su iznenadili sve. Na pitanje da li svom sinu daje džeparac, Dara Bubamara iznenadila je sve i rekla da njen sin Kosta sam zarađuje i to sa samo 13 godina.Pevačica je tada istakla da to zvuči neverovatno, ali je istina, kao i da joj je tada Kosta poslao poruku da je preko igrica uspeo da zaradi 390 dolara i da će joj staviti na karticu, a ona se zahvalila sinu na tom gestu.

- On već sa 13 godina zarađuje, neverovatno ali zarađuje mami. Danas mi je poslao poruku da je preko igrica zaradio 390 dolara i da će mi staviti na karticu. Ja sam rekla hvala sine - rekla je pevačica za domaće medije svojevremeno.

