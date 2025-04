NE ZANIMA ME MELINA, NI GDE JE, NI ŠTA JE... Haris Džinović odbrusio na pitanje o bivšoj: Spavaš s nekim, jedeš, a sutra si neprijatelj...

Pevač Haris Džinović nastupio je u jednom od najpoznatijih prestoničkih restorana, koji je bio prepun obožavalaca njegove muzike koji su želeli da uživaju u njegovim hitovima.

Pre samog nastupa pričao je o privatnom životu i čime bi se bavio da nije pevač.

- Bio bih lopov, krao bih dijamante, ženska srca... Ne znam šta bih bio. A mogu misliti kako bih bio naporan da sam režiser. Ja sam naporan sam sebi kad sam u studiju, ganjao bi glumce, ne bi se film završio za 10 godina. Dešava se da mi prilaze žene, to je sasvim logična stvar, da ne prilaze ne bi se nijedno deto rodilo - rekao je, pa progovorio o sinu i njegovoj devojci.

- To sin zna kakava je snajka, to sin zna. Upoznao sam je, jedna fina, dobra devojka. Nisam ja agencija za davanje ljubavnih saveta, da mogu davao bi ih sam sebi. Ja sam bio potpuno drugačiji u njegovim godinama, on je jedno fino dete, jedna stvar nas veže, a to je sport, ima trening dva puta dnevno i zdravo se hrani - rekao je Haris, koje potom je spomenuo i žene.

- Svašta se nešto promenilo, žene su prilazile i ranije, ali ne u ovolikom broju, žene su sada slobodnije. Smatram da još uvek muškarac treba da napravi prvi korak, ali kako se izjednačavate sa muškarcama pa prihvatite i početka neke veze, ali morate preuzeti odgovornosti. Nije da me nijedna žena nije zaintrigirala, ali to su neke žene koje su meni nedostupne, nedokučive. Ja sam slobodu uvek imao, najgora stvar koja može muškarcu da se dogodi jeste da mu žena oduzme slobodu, a još pogubnija je po nju. Šta znam, ljubav se desi, rodi, ne desi, ali nisu moje godine za neku ljubav - rekao je Haris, ali nije hteo da priča o bivšoj.

- Do pomirenja sa Melinom neće doći nikada. Nemoj me o njoj ništa pitati, ni o biznismenima, ni gde je, ni šta radi, ne zanima me, alo. Kakvo prijateljstvo nakon braka, spavaš sa nekim, jedeš i sutra si neprijatelj, ne postoji to nikad - rekao je pevač kroz osmeh.

- Može da me iznervira laž i podvala, probali su neki. Jesu probali, ali ja imam neki svoj lični odbrambeni sistem. Ima nekih koje sam precrtao zato što su napravili elementarne greške, mnogo crvenih kartona, pa nema smisla dalje - rekao je pevač.

Autor: M.K.