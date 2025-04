OVAKO SANJA KUŽET IZGLEDA BEZ TRUNKE ŠMINKE: Voditeljka u petoj deceniji pokazala pravo lice, nema nijednu boru na licu (FOTO)

Voditeljka Sanja Kužet (41) važi za nekog ko neguje prirodan izgled, ali svakako je na televiziji uvek viđamo sređenu od glave do pete.

Ipak, ona nema problem da pokaže svoje "pravo" lice bez trunke šminke. Sanja je sada na Instagramu objavila fotografiju sa odmora u Hrvatskoj, te se uslikala u sasvim prirodnom izdanju.

Kako je uslikala selfi, Sanja je tom prilikom pokazala da na njenom licu nema ni jedne bore.

Inače, Kužet redovno trenira i vodi računa o ishrani, pa je tako i nakon trećeg porođaja brzo vratila svoju figuru.

Podsetimo, Sanja se porodila 3. jula prošle godine i na svet donela svog trećeg sina kojem je dala ima Vuk.

- Vraćam se bebi Vuku. Da mu mama bude negovana kao što je on jedna negovana mirišljava beba. Nema filtera, to je to, a ni filera - napisala je Sanja tada.

Autor: M.K.