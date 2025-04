NAŠA PEVAČICA PRIKOVANA ZA KREVET: Završila na infuziji, a evo šta joj se tačno desilo (FOTO)

Pevačica Mia Borisavljević suočila se sa zdravstvenim problemima usled stresa i pada imuniteta, zbog čega je završila na infuziji u privatnoj klinici.

Njen "koktel vitamina" plave boje izazvao je iznenađenje među pratiocima na Instagramu. Naime, Mia je podelila fotografiju na kojoj se vidi igla i ruka, a sudeći po tome da ima osmeh na licu, dobro se oseća, dok je ovo sve samo stvar preventive.

Inače, Mia Borisavljević oglasila se nedavno za naš portal nakon što je L.B. izašla u javnost sa tvrdnjama da je u jednom salonu na Novom Beogradu zadobila teške povrede koje joj je napravio aparat sa imenom brenda pevačice.L.B. tvrdi da je morala da ide na operaciju jer joj je koža na stomaku spržena, a da se sve desilo nakon tretmana na kojem je korišten aparat Mie Borisavljević.

- To se desilo 6. februara. Otišla sam na tretman za izbacivanje viška vode iz organizma. Dočekala me je žena sa kojom sam se čula pre toga, a koja mi je rekla da je vlasnica salona. Objasnila mi je da se svi saloni vode kao Mijini, ali da je taj na Novom Beogradu papirološki njen. Prikopčala me je na aparat, ali nije stavila deo zaštitne opreme koji bi sprečio prženje kože, to su mi kasnije lekari objasnili. Žalila sam se da me pecka, bilo je neprijatno i sve intenzivnije, ali mi je govorila da je sve u redu.

Čim se tretman završio, videla sam promenu na stomaku. To su bile ogromne opekotine, ali mi je rekla da to nije ništa strašno i da hladnu vodu nanosim na oštećenu kožu u toku dana. Sutradan su se pojavili ogromni plikovi puni limfe - rekla je šokirano pevačica nedavno.

