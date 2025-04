ZVEZDA GRANDA SMRŠALA 60 KILOGRAMA: Njena transformacija je neverovatna, a tek da vidite razliku PRE I POSLE (FOTO)

Anja je podelila celu priču o tome kako je odlučila da se posveti svom zdravlju i fizičkom izgledu.

Jedna od najatraktivnijih učesnica ove sezone, „Zvezda Granda“, Anja Anđelić, našla se u centru pažnje zbog svog drastične promene, kada je smršala čak 60 kilograma, ali i sadašnjeg besprekornog izgleda.

Anja je u jednom intervjuu iskreno progovorila o tome kako je došla do željene linije – uključujući i operaciju želuca, ali i potpuni zaokret u načinu života.Anja je podelila celu priču o tome kako je odlučila da se posveti svom zdravlju i fizičkom izgledu.

- Drago mi je što pričamo o ovome zato što je to definitivno tema koja mnoge zanima, prvenstveno žene. Ja se bavim poslom koji je fokusiran na žene, imam svoj salon i bavim se tretmanima – započela je Anja.

Kako si se odlučila za operaciju želuca?

„Kada sam prvi put javno rekla da sam imala operaciju želuca, naišla sam na različite reakcije. Bilo je i pozitivnih i negativnih komentara. Oni koji su imali negativne komentare, uglavnom su rekli ‘Lako je operisati želudac, što nisi smršala?’. Da, ja sam trenirala, vodila sam računa o ishrani, nije to baš samo operisati želudac i bum, smršaš. Mnogi koje mi znamo su operisali želudac, kao i mnogi koje ne znamo, svaki treći čovek to radi. O tome retko ko priča, a ja nemam problem da pričam o tome jer znam kroz šta sam prošla i koliko sam se borila sa tim, tako da rado podelim.

„Treniram pet puta nedeljno, hranim se zdravo, meni je sve to promenilo način života. Ako vi to uradite i nastavite da živite kako ste živeli, naravno da će da vam se vrati. To je samo korak i odskočna daska, a do vas je kako želite dalje u funkcionišete i da živite zdravo. Presrećna sam što sam to uradila.“

Mnogi se plaše da se odluče na taj korak, da li možeš da pojasniš kakav je oporavak nakon toga? Da li ti je u nekom trenutku bilo teško?

„Ljudi treba da znaju da operacija nije za svakoga. To nije promocija zahvata, već moje lično iskustvo. Pre operacije sam više puta prirodno gubila po 30-40 kilograma, ali su oscilacije i psihički padovi bili jako teški. Sada mi stvarno ide dobro, ovo je treća godina kako se hranim zdravo, treniram i sve je kako treba. Idu dani, godine i vreme, šteta je da trošite to vreme, a da budete nezadovoljni sobom, a ja sam sad prezadovoljna.“

Da li ti je salon koji držiš pomogao oko celog procesa?

„Imam dva salona lepote koji se prvenstveno bave tretmanom tela. Anti-celulit tretmani, tretmani za mršavljenje i ja sam edukator toga. Time se bavim od svoje 22. godine. Tretmani mi pomažu da nemam uopšte celulit i bilo mi je bitno da ja sebi budem najbolja reklama, na svom ličnom primeru da pokažem kako to funkcioniše. Mnogo su mi tretmani pomogli, ali naravno sve zajedno sa operacijom je dalo taj rezultat.“

Da li si se sada navikla na zdrav način života?

„Mi koji smo godinama imali problem sa kilogramima zovemo se „emotivni prejedači“. Volim da jedem, to je neka vrsta poroka. Nikada meni nije bila ubijena želja sa hranom, i dalje uživam u tome, jedem i nezdrave stvari, samo kada napravite neki rezultat, onda vam bude žao, kada vidite kako možete da izgledate. Pravite balans, navikla sam se, hranim se zdravo, a kada jedem nezdravo, treniram i radim tretmane.“

Da li je bilo trenutaka kada si pomišljala da odustaneš i da ne možeš više da držiš dijete?

„Kada sam prirodno mršavila, često sam bila na ivici da odustanem. Bilo je teških trenutaka, padova, vraćanja kilograma, vrtela sam se u krug, ali sam uvek ustajala i pokušavala ponovo. Na kraju sam izabrala rešenje koje mi je promenilo život. Danas sam srećna, zadovoljna i ponosna na sebe. Samo ja znam način kako sam došla do svega toga, ne mora ni da se priča, ali je bitan rezultat.“

