MILICA JOKIĆ KUPILA PLAC NA BUKULJI! Pevačica po uzoru na starije koleginice obezbedila sebi parče raja: Evo ko joj je prva komšinica

Milica Jokić, iako tek nekoliko godina na našoj muzičkoj sceni, shvatila je na vreme da svoju zaradu, osim u karijeru, treba da uloži i u vrednu imovinu. Pevačica je odlučila da kupi plac tik do svoje starije koleginice Vesne Zmijanac na Bukulji, planina u blizini Aranđelovca. Kako smo videli na sajtovima za prodaju nekretnina, cena jednog ara tamo iznosi od 500 do 1.500 evra, što je veoma povoljna suma za jedno takvo mesto.

Zasad nema zidanja

Kako se saznaje od izvora bliskog pevačici, ona je davno planirala da kupi imanje blizu Beograda kako bi jednog dana, po uzoru na starije kolege, uživala u prirodi, daleko od gradske gužve i paparaca. Ovo joj je ukazalo kao idealna prilika, jer osim što je jeftino prošla, lokacija se nalazi na samo 70 . Ovo joj je ukazalo kao idealna prilika, jer osim što je jeftino prošla, lokacija se nalazi na samo 70 kilometara od prestonice.

- Milica je to skoro kupila. Ispala joj je super ponuda i ona je to odmah prihvatila. Kao pevačica dosta radi i zarađuje, pa joj finansije nisu problem. Uvek je govorila da hoće veliki plac na kom će napraviti svoju oazu mira i kad se ukazala prilika, odmah ju je iskoristila. Još kad su joj rekli da je imanje tik do njene starije koleginice Vesne Zmijanac, koju obožava, nije uopšte razmišljala. Koliko ja znam, nema u planu da nešto odmah zida na tom placu, ali je svu papirologiju završila i plac se vodi na njeno ime - priča sagovornik.

Stupili smo u kontakt i s pevačicom, koja nam je potvrdila ovu informaciju:

- Tačno je da sam kupila imanje i da, jeste pored Vesne Zmijanac. Odlučila sam se za to jer sam oduvek htela da imam nešto svoje, van gužve i buke. Ovu priliku nisam smela da propustim. Zasad će to tako stajati, a s vremenom ćemo videti šta ću s tim placem uraditi - rekla je Milica.

Autor: M.K.