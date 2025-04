Naš glumac doživeo je veliku tragediju: Sahranio sina jedinca, a ovako je govorio o njegovoj najvećoj boli

Glumac Feđa Stojanović preminuo je u maju 2021. godine, a o njegovom privatnom životu veoma se malo znalo. Ipak, javnost je potresla vest kada se saznalo da je glumcu preminuo sin jedinac u 44. godini.

Naime, Feđa je 2017. godine doživeo veliku porodičnu tragediju, sa kojom nije mogao da se pomiri - njegov sin Uroš, koji je živeo u Americi, iznenada je preminuo.

Glumac je samo jednom govorio o porodičnoj tragediji.

"Užasno mi je teško i osećam se strašno što baš ništa u životu nije hteo da me posluša. Možda sam ja previše pristajao na kompromise u životu, ali on nije. Tu je možda i pokleknuo. Mnogo je verovao ljudima, pogotovo onima iz svoje branše. I mislim da je tu pogrešio", iskren je bio glumac svojevremeno.

"Bio je ekscentrična osoba, takav je rođen i sve što sam bolovao zbog njega, bolovao sam dok je bio sasvim mali jer sam shvatio da je on takav i da ništa ne pomaže. Imam utisak da mu je moj razvod od njegove majke veoma teško pao i da se sa time nije pomirio do kraja života", govorio je glumac.

Feđa je tada ispričao da dugo nije video sina, te da nije hteo ni da komuniciraju telefonskim putem.

"Poslednjih godina smo kontaktirali isključivo mejlom jer je zabranio da mu telefoniram i to samo zato što sam ga, po njegovom mišljenju, gnjavio. Devet godina nije dolazio u Srbiju jer se posle filma "Čarlston za Ognjenku" očigledno razočarao u neke ljude. On je ovde imao fantastične prijatelje što se potvrdilo i na komemoraciji u Jugoslovenskoj kinoteci, ali bilo je i ljudi koji ga nisu voleli. kada je krenuo u Ameriku rekao je da u Srbiju može da se vrati samo u metalnom kovčegu. Nažalost, to se i obistinilo", pričao je Feđa za "Gloriju".



